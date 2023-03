UBS Aktie News: STOXX 50 Aktie UBS am Vormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

Die UBS-Aktie konnte um 09:05 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 19,55 CHF. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 19,55 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 19,36 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.324.508 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 20,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,26 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 13,87 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 40,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die UBS-Aktie bei 23,57 CHF.

Am 31.01.2023 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8.029,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.732,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet. UBS dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 2,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com