UBS Aktie News: STOXX 50 Aktie UBS am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Um 11:49 Uhr rutschte die UBS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 19,38 CHF ab. Bei 19,00 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 19,36 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 7.894.863 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,07 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,87 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,69 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der UBS-Aktie wird bei 23,57 CHF angegeben.

UBS ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.029,00 USD – eine Minderung von 8,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.732,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte UBS am 25.04.2023 vorlegen. Am 23.04.2024 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2023 2,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

