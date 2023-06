UBS - Haben Übernahme der Credit Suisse vollzogen

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Übernahme des Konkurrenten Credit Suisse unter Dach und Fach gebracht.

"Heute erreichen wir einen wichtigen Meilenstein", hieß es in einem in mehreren Zeitungen veröffentlichten offenen Brief der UBS am Montag. "Wir haben den rechtlichen Abschluss der Übernahme von Credit Suisse vollzogen."

Die UBS hatte in Aussicht gestellt, dass die Übernahme des Konkurrenten am 12. Juni besiegelt würde.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)