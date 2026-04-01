Die Vergütungen der Topmanager grosser Schweizer Banken haben 2025 gemäss Ethos Rekordhöhen erreicht. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus DAX wechselhaft -- Asiens Börsen letztlich grün -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Tesla, Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power im Fokus Samsung mit Rekordgewinn. Lufthansa: 100 Jahre Linienflugverkehr in Berlin. DAX-Konzerne trotzen Krise - Dividendenrekord erwartet. BVB besiegt Stuttgart im Topspiel. Ceconomy: Konkurrenz wittert neue Marktchancen durch JD.com-Übernahme. Weinand wird Aufsichtsratschef bei EVOTEC. Aurubis steigt nach Analystenlob. ASML-Aktie bricht nach US-Gesetzentwurf ein. UMG nach Pershing-Gebot beflügelt.

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