UBS setzt sich ehrgeizigere Ziele

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schweizer Großbank UBS hat sich ehrgeizigere Ziele gesetzt. Wie die UBS AG im Zuge der Veröffentlichung ihres neuen Strategieplans mitteilte, strebt sie nun mittelfristig eine Rendite auf das harte Kernkapital von 15 bis 18 Prozent an. Bislang hatte sie sich hier 12 bis 15 Prozent zum Ziel gesetzt. Das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag, das sich im Schlussquartal 2021 noch um 5,5 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent erhöht hat, soll nun 70 bis 73 Prozent erreichen. Bislang hatte die UBS ein Aufwand-Ertags-Verhältnis von 75 bis 78 Prozent angestrebt. Im Global Wealth Management stellt die UBS eine Steigerung des Vorsteuergewinns um 10 bis 15 Prozent in Aussicht.

Finanzieren will die UBS ihr Wachstum auch mit Einsparungen. Rund 1 Milliarde US-Dollar brutto will die UBS bis 2023 einsparen. Dazu will sie ihre Strukturen verschlanken, ihre Präsenz optimieren, aus bestimmten Märkten aussteigen und ihre Arbeitsweise vereinfachen. Die UBS sieht sich auf Kurs, dieses Einsparziel zu erreichen, nachdem sie im vergangenen Jahr bereits Einsparungen von 200 Millionen Dollar realisiert hat.

February 01, 2022 02:15 ET (07:15 GMT)