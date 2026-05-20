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Heute im FokusNVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Thales startet IT-Bündnis für Deutschland mit Google Cloud als Partner. Citigroup vergibt neues Top-Kursziel für Infineon. SEC-Pläne für Krypto-Aktien sorgen für Kursfantasie bei Hyperliquid Strategies-Aktie. Ottobock weist Vorwürfe von Leerverkäufer zurück. Gewerkschaftsverband kündigt Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz auf. Commerzbank warnt vor UniCredit-Risiken.
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