UBS übertrifft im ersten Quartal die Erwartungen

Aktien in diesem Artikel UBS 11,80 EUR

0,68% Charts

News

Analysen

Von Pietro Lombardi

ZÜRICH (Dow Jones)--Belastet von einem schwierigen Marktumfeld hat die UBS im ersten Quartal zwar weniger verdient, die Erwartungen der Analysten allerdings übertroffen. Die Schweizer Bank äußerte sich zudem etwas zuversichtlicher zum aktuellen Geschäftsverlauf. Das Umfeld habe sich gegen Quartalsende und in den April hinein verbessert, sagte UBS-CEO Sergio Ermotti.

Die operativen Einnahmen sanken in den drei Monaten laut Mitteilung auf 7,22 Milliarden von 8,17 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Neben dem schwierigeren Umfeld verwies das Geldhaus auf die starke Vorjahresentwicklung. Unter dem Strich verdiente die UBS 1,14 Milliarden nach 1,57 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten lediglich 902 Millionen Dollar erwartet.

"Bei den strategischen Initiativen, die wir letzten Oktober an unserem Investor Update ankündigten, liegen wir ebenso im Plan wie bei den Maßnahmen, mit denen wir dem Gegenwind an den Märkten begegnen", wird Ermotti in der Mitteilung zitiert. "Diese Maßnahmen dürften in der zweiten Jahreshälfte Wirkung zeigen und unseren Plan attraktiver Kapitalrückführungen im Jahresverlauf unterstützen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2019 01:24 ET (05:24 GMT)