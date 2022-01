UBS verstärkt sich in den USA mit Übernahme von Wealthfront

GO

Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt mit kräftigem Sprung -- Siltronic-Übernahme gefährdet? -- RWE übertrifft 2021 Prognose -- WACKER CHEMIE, Microsoft, Boeing, TI im Fokus

BioNTech plant starken Stellenausbau am Standort Marburg. adidas will 2022 mehr als 2.800 Stellen schaffen. Hypoport stärkt Versicherungsplattform mit Übernahme. Marktforscher - Apples iPhone Nummer eins in China. AT&T übertrifft Prognose bei Streamingdiensten HBO und HBO Max. K+S-Aktie stark: Stifel sieht Potenzial für besten MDAX-Wert 2022.