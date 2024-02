UBS verzeichnet Verlust im 4. Quartal

Starker Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag

Heute im Fokus

Palantir übertrifft die Erwartungen. Ceconomy-Beteiligung an Fnac Darty soll nicht abgegeben werden. Douglas will wohl zurück an die Börse. US-Minister mahnt nach Videos mit Apple-Brille am Steuer. Bayer erleidet in Glyphosat-Prozess Schlappe vor US-Berufungsgericht. Beiersdorf will Dividende anheben und Aktien zurückkaufen.