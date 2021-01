UBS will eigene Aktien für bis zu 4 Mrd Franken zurückkaufen

Aktien in diesem Artikel UBS 10,46 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Die UBS will die Rückkäufe eigener Aktien kurzfristig deutlich steigern und in den kommenden drei Jahren für mehrere Milliarden Franken Anteilsscheine zurückkaufen. Allein im ersten Quartal sollen für 1,1 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückgekauft werden, kündigte die Schweizer Bank bei Vorlage starker Geschäftszahlen für das verangene Jahr an. Darin enthalten sind letzte Käufe aus dem auslaufenden Aktienrückkaufprogramm.

Im gesamten Jahr 2020 hatte das Geldhaus eigene Papiere für nur 0,4 Milliarden Dollar erworben. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Rückkäufe eingeschränkt bzw. unterbrochen.

In den kommenden drei Jahren will die UBS dem neuen Aktienrückkaufprogramm zufolge eigene Titel im Umfang von bis zu 4 Milliarden Schweizer Franken erwerben. Von diesem entfielen bis zu 1 Milliarde Dollar auf das erste Quartal.

January 26, 2021 01:42 ET (06:42 GMT)