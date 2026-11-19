PARIS (dpa-AFX) - Die Schäden nach Gewalt und Plünderungen in Frankreich Mitte Oktober dürften in Millionenhöhe liegen. Der Versicherungsverband France Assureurs geht einer ersten Schätzung zufolge von Schäden in Höhe von 207 Millionen Euro aus. Nur ein Bruchteil davon betrifft Eigentum von Privatleuten und Autos - die allermeisten Schäden entstanden demnach für Unternehmen und Geschäftsleute.

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Am Rande von Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten war es am 17. Oktober in mehreren französischen Städten zu massiver Gewalt, Brandstiftung und Plünderungen gekommen. Der Versicherungsverband betonte, die Schadenssumme sei für einen Zeitraum von nur 24 Stunden beachtlich.

Bei den Jugendunruhen 2005 seien Schäden in Höhe von 209 Millionen Euro gemeldet worden - allerdings über vier Wochen hinweg. Bei der Gelbwestenbewegung seien es 2018 und 2019 über mehrere Monate Schäden in Höhe von 256 Millionen Euro gewesen./rbo/DP/stk