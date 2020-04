22 Millionen Amerikaner melden sich binnen vier Wochen arbeitslos

Washington (Reuters) - Die Corona-Krise hat binnen vier Wochen 22 Millionen Amerikaner den Job gekostet.

Allein in der vergangenen Woche stellten 5,24 Millionen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Zahl fiel damit etwas höher aus als von Ökonomen erwartet, lag aber deutlich unter dem Wert der Vorwoche von 6,6 Millionen. Die Erstanträge gelten als "Echtzeitindikator" der wirtschaftlichen Lage, da sie mit einer Verzögerung von nur einer Woche veröffentlicht werden.

"Der Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität ist atemberaubend", sagte Chefökonom Joel Naroff vom Beratungshaus Naroff Economics. Volkswirte schätzen, dass die weltgrößte Wirtschaftsmacht im ersten Quartal um bis zu 10,8 Prozent geschrumpft sein könnte. Das wäre der stärksten Rückgang seit 1947. Im März brach der Umsatz der US-Einzelhändler so stark ein wie seit 1992 nicht mehr, während die Industrie ihre Produktion so stark drosselt wie seit 1946 nicht mehr.

NOCHMALS 20 MILLIONEN ANTRÄGE?

Angesichts dieser Misere dringt Präsident Donald Trump auf eine rasche Aufhebung des "Shutdowns". Dazu will er noch am Donnerstagabend (21.00 MESZ) ein Gespräch mit den Gouverneuren führen und zwei Stunden später seine Exit-Strategie bei einer Pressekonferenz vorstellen. In den 50 Bundesstaaten wurden insgesamt mehr als 635.000 Corona-Infektionen gemeldet - so viele wie in keinem anderen Länder der Welt. Die Zahl der Toten stieg zuletzt auf rund 31.000. Gewerkschaften, große Unternehmen und Gesundheitsexperten warnen vor einer zu frühen Lockerung der Beschränkungen. Bei einer zweiten Infektionswelle könnten die Auswirkungen eines erneuten Lockdowns deutlich größer als der Vorteil eines raschen Wiederhochfahrens der Wirtschaft.

Börsianer atmeten trotz der schlechten Zahlen vom Arbeitsmarkt auf: Der deutsche Aktienindex Dax etwa weitete seine Gewinne nach Veröffentlichung der Zahlen aus. Einige Experten hatten erwartet, dass die Arbeitslosigkeit in der vorigen Woche sogar um acht Millionen steigen würde.

Eine rasche Besserung erwarten Ökonomen allerdings nicht. "Der Arbeitsmarkt in den USA wird von der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens besonders hart getroffen", sagte Helaba-Ökonom Patrick Boldt. "Einschließlich dieser Woche gehen wir derzeit davon aus, dass bis Ende Mai weitere 20 Millionen zusätzliche Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt werden", sagte Volkswirt Joseph Briggs von Goldman Sachs in New York. "Erst danach erwarten wir, dass die neuen Anträge auf ein Niveau fallen werden, das früheren Rezessionen entspricht."