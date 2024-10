Über 60 Tote in 24 Stunden nach israelischen Angriffen im Libanon

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben am Montag 63 Menschen getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte am Abend mit, dass 234 Menschen bei Angriffen in verschiedenen Gebieten im Libanon verletzt wurden. Das Gesundheitsministerium teilt die Gesamtzahl der Opfer für gewöhnlich erst am Abend des darauffolgenden Tags mit. Insgesamt wurden den Angaben zufolge seit Ausbruch der Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der proiranischen Hisbollah im Libanon 2.546 Menschen getötet und 11.862 weitere verletzt./arj/DP/men