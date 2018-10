Über 80 Prozent geben Klimaschutz Vorrang bei Kohledebatte

BERLIN (Dow Jones)--Eine große Mehrheit der Deutschen bekennt sich in der Debatte um den Kohleausstieg zum Klimaschutz. 84 Prozent halten beim Thema Kohle die Berücksichtigung des Klimaschutzes für das wichtigste Kriterium, wie aus dem aktuellen ARD Deutschlandtrend hervorgeht. Die Versorgungssicherheit nennen 48 Prozent der Bürger als für sie am wichtigsten. Für 47 Prozent ist der Erhalt von Arbeitsplätzen am wichtigsten.

Der Strompreis hat bei der Diskussion um die Zukunft der Braunkohle dagegen eine deutlich nachrangige Bedeutung. Diesen halten 16 Prozent für entscheidend.

Die Debatte um den Ausstieg aus der klimaschädlichen Verfeuerung von Braunkohle hat durch das Gerichtsurteil und die Proteste um den Hambacher Forst einen neuen Höhepunkt erreicht. Am Donnerstag hat die für den Ausstiegsfahrplan zuständige Kohlekommission das Lausitzer Revier besucht. Die Kumpel und die Kraftwerksmitarbeiter empfingen die Fachleute mit Pfiffen. Sie fürchten um ihre Stellen in der wirtschaftsschwachen Region. Laut Deutschlandtrend wünschen sich drei Viertel der Wähler, dass die Regierung beim Kampf gegen die Erderwärmung mehr tut.

