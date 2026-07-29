WACKER CHEMIE-Aktie verteuert sich: Gewinn-Ausblick nach starkem 2. Quartal angehoben

Über den Erwartungen

30.07.26 10:26 Uhr

WACKER CHEMIE hat im zweiten Quartal die Markterwartungen beim operativen Ergebnis deutlich übertroffen und den zweiten Nettogewinn in Folge erzielt.

WACKER CHEMIE hat das zweite Quartal in Folge unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben und die Erwartungen deutlich übertroffen. Im Gesamtjahr ist das Unternehmen nun optimistischer beim operativen Gewinn EBITDA und pessimistischer beim Umsatz.

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Im Gesamtjahr will WACKER CHEMIE nun beim Umsatz eine mittlere anstatt hohe einstellige Wachstumsrate erreichen. Das Konzern-EBITDA soll nun zwischen 625 und 750 Millionen Euro liegen statt wie bisher zwischen 550 und 700 Millionen Euro. Grund für die niedrigere Umsatzerwartung ist eine geringere Erwartung für Steigerungen bei Rohstoff- und Energiepreisen, die sich im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich auf die Verkaufspreise auswirken werden.

Im zweiten Quartal profitierte der Münchener Spezialchemiekonzern von Kostenkontrolle und Kostensenkungsmaßnahmen sowie von Einmalerträgen. Die Reduzierung der Beteiligung an Siltronic erhöhte den Netto-Cashflow.

Im zweiten Quartal steigerte Wacker Chemie den operativen Gewinn (EBITDA) um 85 Prozent auf 211 Millionen Euro nach 114 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Prognose im Vara-Research-Konsens hatte bei 172 Millionen Euro gelegen. Beim Umsatz rechneten Analysten mit 1,492 Milliarden Euro.

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Beim operativen Gewinn (EBIT) ergab sich ein Gewinn von 96,2 Millionen Euro. Analysten hatten mit 48 Millionen Euro gerechnet, nachdem im Vorjahr ein EBIT-Verlust von 11 Millionen Euro angefallen war.

Nach Steuern betrug der Gewinn 349,6 Millionen Euro, nach einem Verlust von 19 Millionen Euro im Vorjahr. Je Aktie erzielte Wacker Chemie einen Gewinn von 6,86 Euro. Analysten hatten 0,37 Euro erwartet, nachdem im Vorjahr ein Verlust je Aktie von 0,49 Euro angefallen war.

Der Umsatz stieg um 7,4 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro nach 1,413 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Erwartet worden war ein Umsatzplus von 6 Prozent auf 1,492 Milliarden Euro.

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Die WACKER CHEMIE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,21 Prozent höher bei 87,90 Euro.

Dow Jones Newswires