Caterpillar-Aktie vorbörslich im Bärenmodus: Gewinn steigt - keine Prognose

Der Nettogewinn stieg auf 1,41 Milliarden Dollar oder 2,56 Dollar je Anteilsschein, verglichen mit 458 Millionen Dollar oder 84 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung von Sonderposten legte der bereinigte Gewinn je Anteilsschein von 1,27 Dollar auf 2,60 Dollar zu und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die im Factset-Konsens mit 2,41 Dollar gerechnet hatten. Der Gesamtumsatz wuchs um 28,9 Prozent auf 12,89 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten mit 12,51 Milliarden Dollar gerechnet.

In den Geschäftssegmenten konnte Caterpillar in der Bauindustrie zwar die Einnahmen um 40 Prozent auf 5,66 Milliarden Dollar verbessern, verfehlt damit aber die Markterwartungen von 5,77 Milliarden Dollar. In der Energie- und Transportsparte stieg der Umsatz um 20 Prozent auf 4,98 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 4,42 Milliarden Dollar; und der Umsatz in der Rohstoffindustrie stieg um 41 Prozent auf Milliarden Dollar.

"Wir sind ermutigt durch höhere Umsätze und Erträge in allen Regionen und in unseren drei Hauptsegmenten, die die anhaltende Verbesserung in unseren Endmärkten widerspiegeln", sagte CEO Jim Umpleby. Das Unternehmen gab in der Ergebnismitteilung keine Prognose für das Gesamtjahr ab.

Die an der NYSE notierte Caterpillar-Aktie rutscht vorbörslich um 2,42 Prozent auf 207,41 US-Dollar ab. Die Aktie von Caterpillar ist in den letzten drei Monaten bis Donnerstag um 6,8 Prozent abgerutscht, während der Dow Jones Industrial Average um 3,6 Prozent zulegen konnte.

