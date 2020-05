General Motors überrascht positiv - Aktie legt 7 Prozent zu

Die Einbußen fielen aber weniger hoch aus als am Markt befürchtet. Zudem kündigte der Konzern an, dass er die Produktion in den USA und in Kanada ab 18. Mai mehrheitlich wieder aufnehmen will. Im vorbörslichen US-Handel gewinnt die Aktie gut 7 Prozent.

Für die drei Monate per Ende März meldete GM einen Umsatzrückgang um 6,2 Prozent auf 32,7 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten rund 32 Milliarden Dollar prognostiziert. In den USA sank der Umsatz um 7 Prozent, wobei jener mit großen Pickups um 27 Prozent zulegte. Ihr Marktanteil stieg auf 41 Prozent.

Der Nettogewinn belief sich auf 294 Millionen Dollar bzw 17 Cent je Aktie. Im Vorjahr waren es 2,16 Milliarden bzw 1,48 Dollar. Bereinigt um Sonderposten verdiente GM 62 Cent und damit 22 Cent mehr als von Analysten vorhergesagt. Vor Jahresfrist standen hier 1,41 Dollar.

Zwecks Erhalt der liquiden Mittel in der Krise hat GM bereits die Dividende und die Aktienrückkäufe ausgesetzt sowie Gehaltskürzungen vorgenommen. Zudem wurden Kreditfazilitäten in Anspruch genommen.

Die GM-Aktie ist in diesem Jahr bis Dienstag um 41,9 Prozent gefallen, während der Dow Jones Industrial Average 16,3 Prozent verloren hat.

DJG/DJN/bam/sha

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com