Über vier Millionen Corona-Fälle in den USA - Schnellste Ausbreitung weltweit

(Reuters) - In den USA sind nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen mehr als vier Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Pro Stunde werden weitere 2600 Fälle nachgewiesen, die weltweit höchste Rate, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Zahl der Toten liegt bei mehr als 140.000. Die Reuters-Daten zeigen, wie stark sich der Ausbruch in den USA seit dem ersten bekannten Fall am 21. Januar beschleunigt hat: Es dauerte 98 Tage, um die Marke von einer Million Infektionen zu erreichen. Zwei Millionen wurden 43 Tage später verzeichnet, drei Millionen wiederum 27 Tage danach. Die Marke von vier Million fiel nun nach weiteren 16 Tagen.

Die Pandemie wird zunehmend zum Wahlkampfthema vor der Präsidenten- und Kongresswahl in gut 100 Tagen. Am Donnerstag verbreitete der demokratische Präsidentschaftsbewerber und frühre Vize-Präsident Joe Biden über Twitter https://twitter.com/JoeBiden/status/1286300138239979527 ein Gespräch mit seinem ehemaligen Chef Barack Obama. "Kannst du dir vorstellen, dass du dich als Präsident hingestellt und gesagt hättest, 'Es liegt nicht in meiner Verantwortung'?", fragte Biden. Obama antwortete: "Diese Worte haben wir niemals in den Mund genommen, als wir im Amt waren." Trump hatte am 13. März im Zusammenhang mit der Pandemie vor Journalisten erklärt, er "übernehme überhaupt keine Verantwortung".

Die Epidemie wird in den USA begleitet von einem Streit zwischen der Regierung in Washington und mehreren Bundesstaaten über das beste Vorgehen. Ein besonderer Konfliktpunkt ist dabei das Tragen einer Maske, das eigentlich auch von den Experten des Bundes empfohlen wird. Trump hatte das Tragen von Mund- und Nasenschutz lange Zeit als "politisch korrekt" abgetan. Am Dienstag rief er dann die Bevölkerung auf, sich eine Maske zu besorgen und sie zu benutzen. Zu dem weiteren Verlauf der Epidemie in den USA sagte er: "Es wird leider wahrscheinlich schlimmer, bevor es besser wird."