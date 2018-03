ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, -2

Russland bereitet "Vergeltungsmaßnahmen" für die von den USA wegen des Vorwurfs der Wahlkampfeinmischung verhängten Sanktionen vor. "Wir reagieren mit Ruhe. Wir haben angefangen, Vergeltungsmaßnahmen vorzubereiten", sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax.

Haftbefehl in Frankreich gegen Schwester des saudischen Kronprinzen

Gegen die Schwester des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman ist in Frankreich Haftbefehl erlassen worden. Nach Auffassung des zuständigen Richters gab Hussat bin Salman einem ihrer Leibwächter den Auftrag, einen Handwerker zu schlagen, wie am Donnerstag aus Justizkreisen verlautete. Der Haftbefehl sei bereits im Dezember ergangen, bestätigte die Quelle Informationen des Wochenmagazins Le Point.

Aktivisten: Syrische Regierungstruppen nehmen Hammurije ein

Die syrischen Rebellen haben nach Angaben von Aktivisten mit dem Verlust von Hammurije in der Region Ost-Ghuta eine schwere Niederlage erlitten. Nach heftigem Bombardement in der Nacht zum Donnerstag hätten die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad die gesamte Stadt im Süden der Rebellenenklave bei Damaskus erobert, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Beobachtungsstelle: 30.000 Menschen fliehen aus Afrin binnen eines Tages

Aus der überwiegend kurdischen Stadt Afrin in Nordsyrien sind nach Angaben von Aktivisten binnen eines Tages mehr als 30.000 Zivilisten vor den türkischen Angriffen geflüchtet.

Saudiarabischer Kronprinz droht Iran mit Bau von Atombombe

Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat wenige Tage vor seiner USA-Reise scharfe Drohungen in Richtung Teheran ausgestoßen. Sollte der Iran eine Atombombe bauen, werde Riad "so schnell wie möglich nachziehen", sagte Prinz Salman in einem am Donnerstag gesendeten Interview mit dem US-Fernsehsender CBS. Außerdem zog Salman eine Parallele zwischen dem geistlichen Oberhaupt der Iraner, Ayatollah Ali Chamenei, und Adolf Hitler.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2018 14:00 ET (18:00 GMT)