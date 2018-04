ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. März entgegen den Erwartungen deutlich verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,617 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1 Million Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,643 Millionen Barrel erhöht.

Trump sieht die USA nicht im Handelskrieg mit China

Trotz der von China angekündigten massiven Strafzölle auf US-Produkte sieht US-Präsident Donald Trump sein Land nicht in einem Handelskrieg mit China. "Wir sind nicht in einem Handelskrieg mit China", diesen Krieg hätten die USA schon "vor vielen Jahren verloren", schrieb Trump am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter.

US-Handelsminister erwartet im Handelsstreit mit China Einigung

US-Handelsminister Wilbur Ross rechnet trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten mit China damit, dass sich beide Länder schlussendlich auf ein Abkommen verständigen werden. "Auch Kriege enden immer mit Verhandlungen", sagte der Minister im Interview mit dem TV-Sender CNBC. Der aktuelle Konflikt mit Peking sei nicht der dritte Weltkrieg.

Facebook-Chef Zuckerberg sagt am 11. April vor US-Kongress aus

Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird dem US-Kongress wegen des Umgangs seines Unternehmens mit Kundendaten Rede und Antwort stehen. Er werde am 11. April vor dem zuständigen Ausschuss des Repräsentatenhauses aussagen, sagten die Abgeordneten Greg Walden (Republikaner) und Frank Pallone (Demokraten). Facebook hatte zugegeben, dass Nutzerdaten von der Datenanalysefirma Cambridge Analytica abgeschöpft wurden.

Weißes Haus kündigt "rasches Ende" von Syrien-Einsatz an - aber noch nicht jetzt

Das Weiße Haus hat ein "rasches Ende" des US-Militäreinsatzes in Syrien angekündigt. Sprecherin Sarah Sanders machte am Mittwoch in einer schriftlichen Erklärung aber auch deutlich, dass der Abzug nicht sofort erfolgen werde. Die USA blieben zusammen mit ihren Verbündeten dem Ziel verpflichtet, die verbliebene "niedrige Präsenz" von Dschihadisten der Miliz Islamischer Staat (IS) zu vernichten.

Erdogan, Ruhani und Putin für "dauerhafte Waffenruhe" in Syrien

Bei einem Syrien-Gipfel in Ankara haben sich die Präsidenten der Türkei, des Iran und Russlands am Mittwoch für eine "dauerhafte Waffenruhe" in dem Bürgerkriegsland ausgesprochen. Recep Tayyip Erdogan, Hassan Ruhani und Wladimir Putin bekräftigten zudem ihre Entschlossenheit, sich für den Schutz der Zivilbevölkerung in den eingerichteten Deeskalationszonen einzusetzen. Konkrete Schritte dazu verkündeten sie aber nicht.

Westliche Staaten wollen Assad wegen Giftgasangriff zur Rechenschaft ziehen

Zum ersten Jahrestag des Giftgasangriffs auf die syrische Stadt Chan Scheichun haben Deutschland und andere westliche Staaten ihre Entschlossenheit bekräftigt, den syrischen Machthaber Baschar al-Assad dafür zur Rechenschaft zu ziehen. "Wir werden nicht ruhen, bis den Opfern dieser schrecklichen Angriffe in Syrien Gerechtigkeit widerfährt", erklärten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der USA am Mittwoch.

