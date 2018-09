ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im zweiten Quartal 2018 gefallen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 101,46 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 103,20 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im ersten Quartal auf 121,71 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 124,11 Milliarden Dollar genannt worden war.

Trump lobt EU-Kommissionspräsidenten Juncker als "harte Nuss"

US-Präsident Donald Trump hat dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker ein ungewöhnliches Lob ausgesprochen: "Er ist hart, er ist fies, er ist die Art von Typ, den ich gern als Verhandlungsführer für mich hätte", sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. "Er ist eine harte, harte Nuss."

Opec berät mit Russland über US-Ölembargo gegen den Iran

Vertreter der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihrer russischen Verbündeten treffen sich am Sonntag in Algier, um über die Reaktionen auf die bevorstehenden US-Sanktionen gegen den Ölverkauf im Iran zu diskutieren. Der iranische Opec-Delegierte Hossein Kazempour geht davon aus, dass die globalen Ölproduzenten nicht in der Lage sein werden, das gesamte iranische Ölangebot zu ersetzen, wenn das Embargo der USA in Kraft tritt.

US-Rohöllagerbestände erneut gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 14. September verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,057 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,296 Millionen Barrel reduziert.

