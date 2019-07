ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Laut einer Studie ist die Stromproduktion in Atomkraftwerken marktwirtschaftlich nicht wettbewerbsfähig. Im Durchschnitt generiere jede heute neu gebaute Anlage einen Verlust von 4,8 Milliarden Euro, heißt es in einem Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Im günstigsten Fall entstehe ein Minus von 1,6 Milliarden Euro. Die wenigen derzeitigen Investitionen in Atomkraftwerke in Europa und OECD-Ländern produzierten absehbar sogar Verluste in bis zu zweistelliger Milliardenhöhe.

Eon testet neuartigen Erdgas-Wasserstoff-Mix

Das Energieunternehmen Eon testet erstmals eine höhere Beimischung von Wasserstoff im öffentlichen Gasnetz als bislang erlaubt. Es handle sich um ein bislang einmaliges Projekt in Deutschland, teilte der Konzern in Essen mit. Im Ort Schopsdorf in Sachsen-Anhalt werde die Eon-Tochter Avacon dem Erdgas einen Anteil von bis zu 20 Prozent Wasserstoff beimischen.

Neue Kontrollstellen sollen Wartezeiten am Frankfurter Flughafen verkürzen

Der Flughafen Frankfurt hat für die Hauptreisewelle im Sommer neue Kontrollstellen eingerichtet. Die Betreibergesellschaft Fraport und die Bundespolizei eröffneten am Mittwoch die sieben zusätzlichen Kontrollspuren in einem Anbau des Flugsteigs A. Die neuen Kontrollstellen sollen für kürzere Wartezeiten sorgen.

Oppermann: "Ohne Grundrente wird es die Koalition Weihnachten nicht mehr geben"

Ein Scheitern des SPD-Projekts Grundrente würde nach Einschätzung von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann das Ende des Regierungsbündnisses zur Folge haben. "Wenn die Grundrente nicht kommt, dann kann ich mir einen Verbleib in der großen Koalition nicht vorstellen", sagte der SPD-Politiker dem Sender RTL.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Neubauverkäufe Juni +7,0% auf 646.000 (PROG: 659.000)

Neubauverkäufe Mai revidiert auf 604.000 (vorl: 626.000)

Neubauverkäufe Juni Bestand 6,3 Monate

