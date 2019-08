ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hat auf Berichte über gewaltsame Übergriffe von Beamten an den EU-Außengrenzen gegen Migranten reagiert: In einer am Montag verbreiteten Erklärung schloss die in Warschau ansässige Behörde "kategorisch" aus, dass ihre eigenen Beamten im Grenzeinsatz an "Verletzungen von Grundrechten" gewesen seien.

Verdi ruft zur Teilnahme am Klimastreik auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ihre rund zwei Millionen Mitglieder dazu aufgerufen, sich am Klimastreik am 20. September zu beteiligen. "Es geht darum, Flagge zu zeigen - wir brauchen ein deutlich konsequenteres Handeln der Politik beim Klimaschutz", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Dienstagsausgabe).

