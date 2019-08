ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

US-Produktivität wächst im zweiten Quartal stärker als erwartet

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal 2019 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 2,3 Prozent gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Produktivitätszuwachs von 1,7 Prozent gerechnet. Für das erste Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 3,5 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Plus von 3,4 Prozent ausgewiesen worden war.

New Yorker Konjunkturindex steigt im August wider Erwarten

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im August wider Erwarten gestiegen, wenn auch nur leicht. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 4,8. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 0,5 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 4,3 gelegen.

Umsätze der US-Einzelhändler steigen im Juli spürbar

Die amerikanischen Konsumenten haben im Juli ihre Ausgaben angekurbelt und in einer Zeit erhöhter globaler Unsicherheit einen Impuls für die US-Wirtschaft geschaffen. Die Umsätze der Einzelhändler stiegen um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens nur mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

Philly-Fed-Index im August höher als erwartet

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im August weniger als erwartet eingetrübt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf 16,8 (Juli: 21,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 8,0 erwartet. Liegt der Philly-Fed-Index über null geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 10. August etwas stärker als prognostiziert zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 9.000 auf 220.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf lediglich 214.000 vorhergesagt.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Lagerbestände Juni unverändert; (PROG: +0,1%) gg Vm

*DJ US/NAHB-Hausmarktindex Aug 66 (Juli rev: 65)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2019 13:00 ET (17:00 GMT)