ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat sich für einen Abbau der Spannungen im Verhältnis zu Russland ausgesprochen. Es sei an der Zeit, "daran zu arbeiten, das Misstrauen abzubauen", sagte Le Drian bei seinem Besuch in Moskau am Montag. Nach dem Gefangenenaustausch zwischen Kiew und Moskau am Wochenende sieht Le Drian zudem "ein Fenster der Gelegenheit", eine Lösung für den Konflikt in der Ostukraine zu finden.

Conte will Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU "verbessern"

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte will den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt "verbessern". Der Pakt "und seine Umsetzung" müssten verbessert werden, um einen "rücksichtsvollen" Umgang mit der Umwelt und eine "gerechte soziale Entwicklung" zu gewährleisten, sagte Conte am Montag vor dem Abgeordnetenhaus in Rom.

EU-Betrugsbehörde ermittelt gegen Macrons Kommissionskandidatin

Die EU-Anti-Betrugsbehörde Olaf ermittelt gegen die französische Kandidatin für die EU-Kommission, Sylvie Goulard. Olaf untersuche Vorwürfe zur angeblichen Scheinbeschäftigung eines Assistenten der Französin auf Kosten des Europaparlaments, sagte eine Olaf-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Goulard hat in der Affäre bereits 45.000 Euro an das Parlament zurückgezahlt.

Bulgarin Georgieva steht als neue IWF-Direktorin fest

Die Kür der Bulgarin Kristalina Georgieva zur neuen Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) steht de facto fest. Außer Georgieva gibt es keinen anderen Kandidaten für den Posten, wie der IWF am Montag in Washington mitteilte. Die Bewerbungsfrist war am Freitag abgelaufen.

