ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

In China sorgt sich die Führung kurz vor dem 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik um den stark gestiegenen Preis für Schweinefleisch. Die mächtige Entwicklungs-und Reformkommission erklärte am Mittwoch, sie sei zuversichtlich, den Preis stabil halten zu können. Derzeit werde erwogen, auf die Tiefkühl-Reserven zurückzugreifen, sagte Kommissionsvertreter Peng Shaozhong in Peking. Damit sei die Versorgung während des Feiertags am 1. Oktober und des Neujahrsfestes im Januar "garantiert".

Brasiliens Präsident Bolsonaro wird nach Operation künstlich ernährt

Wegen Komplikationen nach einer Operation muss Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro über eine Nasensonde künstlich ernährt werden. Wie seine Ärzte am Mittwoch mitteilten, kann Bolsonaro derzeit keine Nahrung über den Mund aufnehmen. Ursprünglich sollte er bereits am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen werden, einen neuen Entlassungstermin nannten die Ärzte nicht.

+++ Konjunkturdaten

*DJ Kanada 2Q Kapazitätsauslastung 83,3%; +2,2 Pkt gg 1Q

*DJ Brasilien Einzelhandelsumsatz Juli +1,0% gg Vm; +4,3% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2019 13:00 ET (17:00 GMT)