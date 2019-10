ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Japan bereitet sich auf einen schweren Taifun vor. Der Wirbelsturm "Hagibis" soll am Samstagabend (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern und heftigen Regenfällen auf Land treffen, wie der Wetterdienst am Freitag warnte. Die Behörden riefen die Bewohner der Küstengebiete vom Westen bis zum Nordosten des Landes auf, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

+++ Konjunkturdaten

*DJ Kanada Sep Erwerbsquote 65,7% (Aug: 65,8%)

*DJ Kanada Sep Erwerbsfähige +6.800 gg Aug

*DJ Kanada Sep Stundenlöhne +4,3% gg Vorjahr

*DJ Kanada Sep Beschäftigte PROGNOSE: +10.000

*DJ Kanada Sep Beschäftigte +53.700 gg Aug

*DJ Kanada Sep Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,7%

*DJ Kanada Sep Arbeitslosenquote 5,5% (Aug: 5,7%)

October 11, 2019 13:00 ET (17:00 GMT)