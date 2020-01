ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Der US-Autobauer Tesla soll für das Grundstück für seine geplante Großfabrik in Brandenburg Medien zufolge nur rund 41 Millionen Euro bezahlen müssen. Der Preis gehe aus der Vorlage für den Kaufvertrag hervor, berichteten Bild und B.Z. am Mittwoch. Demnach würde Tesla 13,52 Euro pro Quadratmeter für das 300 Hektar große Grundstück in Grünheide südöstlich von Berlin bezahlen. Dem Bericht zufolge beträgt der Bodenrichtwert in einem angrenzenden Gewerbegebiet 40 Euro.

FDP fordert nach neuer Aussage im Fall Lübcke Sondersitzung des Innenausschusses

Nach dem neuen Geständnis des Hauptverdächtigen im Mordfall Lübcke hat die FDP eine Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag gefordert. "Es steht der Vorwurf im Raum, dass sich nach dem Auffliegen des NSU-Terrortrios bereits zum vierten Mal eine rechtsextreme, terroristische Vereinigung gebildet hat", sagte der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Die neuen Informationen im Fall Lübcke sind hochbrisant und der Innenausschuss des Bundestages muss zeitnah und umfassend über das heutige Geständnis von Stephan E. unterrichtet werden", sagte der Bundestagsabgeordnete weiter. Eine Sondersitzung des Ausschusses könnte in der kommenden Woche stattfinden.

AA: Keine Hinweise auf deutsche Opfer bei Flugzeugabsturz im Iran

Bei dem Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran sind nach Angaben der Bundesregierung offenbar doch keine Deutschen ums Opfer gekommen. "Uns liegen keine Hinweise vor, nach denen sich deutsche Staatsangehörige unter den Todesopfern des Flugzeugabsturzes in Iran befinden", hieß es am Mittwoch aus dem Auswärtigen Amt (AA).

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2020 13:00 ET (18:00 GMT)