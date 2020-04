ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

In Belgien hat das neuartige Coronavirus mittlerweile mehr als 5000 Menschen das Leben gekostet. Wie die belgischen Gesundheitsbehörden am Freitag mitteilten, starben 313 weitere Menschen binnen 24 Stunden, womit sich die Gesamtzahl der Todesopfer auf 5.163 erhöhte. Belgien mit seinen 11,5 Millionen Einwohnern hat eine der höchsten Sterblichkeitsraten in ganz Europa.

Abe kündigt direkte Corona-Hilfszahlungen für alle Einwohner Japans an

Japans Bürger erhalten in der Corona-Krise nun alle eine Direktzahlung von der Regierung. Wie Regierungschef Shinzo Abe am Freitag ankündigte, sollen alle Einwohner des Landes - japanische Staatsangehörige ebenso wie Ausländer - eine Zahlung in Höhe von 100.000 Yen (857 Euro) erhalten.

Die vier größten EU-Länder signalisieren Einigkeit bei Asylreform

Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien haben sich auf einen gemeinsamen Ansatz für eine EU-Asylreform geeinigt. In einem gemeinsamen Schreiben an die EU-Kommission, das der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag, fordern die Innenminister der vier Länder eine verbindliche Verteilung von Flüchtlingen. Allerdings seien auch "andere Solidaritätsmaßnahmen" in Ausnahmefällen denkbar.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Index der Frühindikatoren März -6,7% gegen Vormonat

Index der nachlaufenden Indikatoren März +1,2% gg Vm

Index der gleichlaufenden Indikatoren März -0,9% gegen Vormonat

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/bam

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 17, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)