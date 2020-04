ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

In Frankreich ist es trotz der Corona-Ausgangsbeschränkungen erneut zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Bewohnern von Vorstädten gekommen. In der ostfranzösischen Stadt Straßburg kam es in der Nacht zu Dienstag in zwei Vierteln zu Ausschreitungen.

Trump kündigt angesichts von Preisverfall Hilfen für US-Erdölsektor an

Angesichts des historischen Preisverfalls von Erdöl hat US-Präsident Donald Trump der Branche in den USA Hilfen in Aussicht gestellt. "Wir werden die großartige US-Öl- und Gasindustrie niemals im Stich lassen", schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er habe das Energie- und das Finanzministerium beauftragt, einen Plan mit Hilfsgeldern für die Branche zu erstellen. Damit solle die Zukunft dieser "sehr wichtigen Unternehmen" und der dortigen Arbeitsplätze gesichert werden.

UNO: Lateinamerika droht schlimmste Wirtschaftskrise der Geschichte

In Lateinamerika droht nach Angaben der Vereinten Nationen wegen der Coronavirus-Pandemie ein beispielloser Wirtschaftseinbruch: Das Bruttoinlandsprodukt der Region werde in diesem Jahr um 5,3 Prozent schrumpfen, erklärte die UN-Kommission für die Wirtschaft in Lateinamerika und der Karibik am Dienstag in Santiago de Chile. Es handle sich um die schlimmste ökonomische Krise in der Geschichte der Region.

+++ Konjunkturdaten +++

*DJ US/Median-Preis bestehender Häuser März +8,0% gg Vj auf 280.600 USD

*DJ US/Bestand unverkaufter Häuser bei 3,4 Monatsangeboten

*DJ US/Verkäufe bestehender Häuser März PROGNOSE: 5,34 Mio Jahresrate

*DJ US/Verkäufe bestehender Häuser März -8,5% auf 5,27 Mio Jahresrate

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)