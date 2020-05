ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen in der russischen Hauptstadt Moskau werden um knapp drei Wochen bis Ende Mai verlängert. "Es ist noch zu früh, um Restaurants, Theater und Sportstätten zu öffnen", erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin auf seiner Website. Für den öffentlichen Nahverkehr in Moskau werde eine Masken- und Handschuhpflicht eingeführt.

Pandemie reißt in Kalifornien ein Haushaltsloch von 54,3 Mrd Dollar

In Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat, werden die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in diesem Jahr zu einer Arbeitslosenquote von 18 Prozent führen. Zudem wird die durch den Lockdown ausgelöste Rezession ein Haushaltsloch von 54,3 Milliarden US-Dollar in den Etat des Bundesstaates reißen, teilte die kalifornische Bundesfinanzdirektion mit. Weil viele wirtschaftliche Aktivitäten zur Bekämpfung der Pandemie zum Stillstand gekommen sind, seien die Steuereinnahmen in Kalifornien eingebrochen. Seit Mitte März wurden in Kalifornien mehr als 4,2 Millionen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung eingereicht, wobei die Arbeitsplatzverluste nach Angaben des Bundesstaates die Niedriglohnverdiener am härtesten treffen.

