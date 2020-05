ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, -2

US-Rohöllagerbestände entgegen den Erwartungen gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 8. Mai überraschend verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,745 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 4,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,59 Millionen Barrel erhöht. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 7,6 Millionen Barrel eine Zunahme registriert worden.

Trumps Ex-Wahlkampfchef Manafort wegen Corona aus dem Gefängnis entlassen

Der zu mehreren Jahren Haft verurteilte Ex-Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump , Paul Manafort, ist wegen der Corona-Gefahr aus dem Gefängnis entlassen worden. So solle sich der 71-Jährige besser gegen das neuartige Virus schützen können, erklärten seine Anwälte am Mittwoch. Manafort leide an Atemproblemen und Bluthochdruck, dadurch sei er besonders anfällig für das Coronavirus.

Parlament der Ukraine stimmt gegen Privatisierung der wichtigsten Bank des Landes

In der Ukraine hat das Parlament hat am Mittwoch dafür gestimmt, dass die wichtigste Bank des Landes weiter in staatlicher Hand bleibt - und damit den Weg für Milliardenhilfen des IWF freigemacht. 270 Abgeordnete in Kiew stimmten für das sogenannte Anti-Kolomoiski-Gesetz, das die Annullierung der Verstaatlichung der PrivatBank 2016 untersagt. Das Gesetz ist Bedingung für milliardenschwere Finanzhilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die PrivatBank gehörte früher dem umstrittenen Oligarchen Igor Kolomoiski.

Ex-Armeechef Aschkenasi wird neuer Außenminister Israels

Der ehemalige israelische Generalstabschef Gabi Aschkenasi wird der Außenminister in der neuen Einheitsregierung Israels. Aschkenasi werde am Donnerstag vereidigt, erklärte seine Partei, die Liste Blau-Weiß von Ex-Armeechef Benny Gantz, am Mittwoch. "Im Vorfeld seiner Ernennung" habe der künftige Minister bereits Gespräche mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo geführt, der am Mittwoch zu einem Besuch in Jerusalem eintraf.

Chile verhängt nach Anstieg der Corona-Fälle Ausgangssperre für Hauptstadt

Die chilenische Regierung hat nach einem deutlichen Anstieg der Coronavirus-Fallzahlen eine Ausgangssperre für die Hauptstadt Santiago de Chile verhängt. Die Zahl der Infektionsfälle sei binnen 24 Stunden um 60 Prozent angestiegen, erklärte Gesundheitsminister Jaime Mañalich. Demnach wurden 2.260 Neuinfektionen und zwölf Todesfälle registriert.

