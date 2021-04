Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 16. April ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,594 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,89 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 0,436 Millionen Barrel eine Zunahme registriert worden.

Bundestag stimmt Corona-Notbremse mit Ausgangssperren zu

Der Deutsche Bundestag hat einer bundeseinheitlich geltenden Notbremse und nächtlichen Ausgangssperren zugestimmt. Mit den Maßnahmen sollen die hohen Corona-Infektionszahlen in der aktuellen dritten Welle reduziert werden. Zuvor waren einige zwischen Bund und Ländern vereinbarte Corona-Maßnahmen auf Landesebene nicht vollständig umgesetzt worden. Daher entschied die Bundesregierung sich für ein bundesweit geltendes Infektionsschutzgesetz. Kritik entbrannte besonders an den Ausgangssperren, die viele Oppositionspolitiker als unverhältnismäßig ansehen.

Berliner Polizei löst Demonstration gegen Infektionsschutzgesetz auf

Die Berliner Polizei hat eine Demonstration mit rund 8.000 Teilnehmern auf der Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor gegen das Infektionsschutzgesetz aufgelöst. "Leider hatten wir flächendeckende Verstöße gegen die Hygieneschutzbestimmungen", sagte eine Polizeisprecherin. Die Veranstaltung war ursprünglich mit 500 Teilnehmern angemeldet worden und richtete sich gegen das im Bundestag diskutierte Infektionsschutzgesetz.

Scholz rügt Altmaiers Energie-Prognosen als "Stromlüge"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgeworfen, die Unwahrheit über den künftigen Strombedarf zu verbreiten. Die offiziellen Berechnungen des Wirtschaftsressorts seien "nicht nur zu kurz gesprungen", sondern "eine völlig falsche Einschätzung", erklärte Scholz bei den Berliner Energietagen. "Die Zahlen, die heute in der Welt sind, sind eine Stromlüge. Es wird nicht über die Wahrheit gesprochen über das, was tatsächlich notwendig ist, wenn das mit dem CO2-neutralen Wirtschaften gelingen soll."

EU-Kommission verschiebt Entscheidung zu Nachhaltigkeit von Gas- und Atomenergie

Die EU-Kommission hat die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gas- und Atomenergie und somit die Entscheidung über die Förderwürdigkeit entsprechender Projekte verschoben. Die Brüsseler Behörde ließ die beiden umstrittenen Energiequellen in ihrem Rechtsakt zur Definition von grünen Finanzprodukten außen vor. Auch Investitionen im Bereich der Landwirtschaft wurden vorerst ausgeklammert.

Putin warnt Westen vor Überschreiten seiner "roten Linie"

Inmitten wachsender Spannungen hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Westen davor gewarnt, "die rote Linie zu überschreiten". Dabei sei es allein an Moskau zu entscheiden, "wo diese verläuft", sagte der Staatschef in einer Rede zur Lage der Nation. Zugleich kritisierte er das Agieren des Westens in Belarus.

Putin sagt entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel zu

Der russische Präsident Wladimir Putin, dessen Land zu den größten Umweltsündern der Welt gehört, hat einen entschlossenen Beitrag seines Landes im Kampf gegen den Klimawandel zugesagt. "Wir müssen die Herausforderungen des Klimawandels annehmen", sagte Putin in einer Rede zur Lage der Nation. Dafür müsse es Veränderungen in der Landwirtschaft, der Industrie, beim Wohnungsbau, den kommunalen Versorgungsbetrieben und in der gesamten Infrastruktur geben.

Biden will Halbierung der US-Emissionen bis 2030 vorschlagen

US-Präsident Biden wird beim Klimagipfel in dieser Woche dazu aufrufen, die Emission von Treibhausgasen in den USA bis 2030 zu halbieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Biden wird das neue Ziel während eines virtuellen Gipfeltreffens im Weißen Haus am Donnerstag und Freitag bekannt geben. Dies ist Teil der Bemühungen, inmitten der Spannungen mit China eine globale Führungsrolle in Klimafragen zu übernehmen.

Bank of Canada: Leitzins unverändert bei 0,25%

Kanada März Verbraucherpreise +2,2% gg Vorjahr

Kanada März Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,3% gg Vorjahr

Kanada März Verbraucherpreise +0,5% gg Vm

