Koalition einigt sich auf mehr Ökostromausbau und EEG-Absenkung

Union und SPD im Bundestag haben im Streit um den weiteren Ökostromausbau einen Durchbruch erreicht. Es sei "auf den letzten Metern" gelungen, den Erneuerbaren-Ausbau "zu beschleunigen und damit einen Auftrag des Bundestags umzusetzen durch höhere Ausschreibungsmengen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin.

Bundesrat billigt nationale Notbremse und Ausgangssperren

Der Bundesrat hat einer bundeseinheitlich geltenden Notbremse und nächtlichen Ausgangssperren trotz erheblicher Kritik im Detail zugestimmt. Das sogenannte Bevölkerungsschutzgesetz, das der Deutsche Bundestag am Mittwoch beschlossen hatte, wurde mehrheitlich angenommen, der Vermittlungsausschuss nicht angerufen.

Erste Verfassungsbeschwerde gegen Infektionsschutzgesetz eingereicht

Gegen das neue Infektionsschutzgesetz ist in Karlsruhe bereits die erste Verfassungsbeschwerde eingegangen. Der Rechtsanwalt Claus Pinkerneil bestätigte auf Anfrage, dass er sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt habe. Auch die FDP, die Freien Wähler und die Gesellschaft für Freiheitsrechte wollen gegen das Gesetz klagen.

Merkel mahnt Familienunternehmen in der Pandemie zum Durchhalten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat an das Durchhaltevermögen der Familienunternehmen appelliert und dabei die bundesweite Notbremse verteidigt.

EZB hält Kurs und redet nicht über geringere Anleihekäufe

Die Wachstumsaussichten für den Euroraum haben sich nach Einschätzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) in den vergangenen Wochen trotz verlängerter und verschärfter Lockdowns nicht verändert. In seinem geldpolitischen Statement verweist das Gremium auf Fortschritte bei den Impfkampagnen und die "vorgesehene allmähliche Lockerung" der Eindämmungsmaßnahmen, die für den Verlauf des Jahres eine kräftige Konjunkturerholung erwarten ließen. Risiken für dieses Szenario seien vor allem kurzfristiger Natur.

Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich im April auf

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im April verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 2,7 auf minus 8,1 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 10,8 prognostiziert.

Merkel verteidigt bei Biden-Gipfel deutsches Klima-Engagement

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim Klimadialog von US-Präsident Joe Biden kein neues deutsches Klimaziel in Aussicht gestellt, aber weitere Unterstützung für den Erhalt der Biodiversität zugesagt.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe wider Erwarten gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 17. April wider Erwarten abgenommen.

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im März kräftig

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im März stark verbessert. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 1,71, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte.

Russland kündigt Ende der Militärmanöver nahe ukrainischer Grenze an

Die russischen Militärmanöver nahe der Grenze zur Ukraine sollen am Freitag enden. Verteidigungsminister Sergej Schoigu kündigte das Ende der Übungen am Donnerstag auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel an, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.

Japan will Treibhausgasemissionen bis 2030 um 46 Prozent senken

Japan will seinen Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2013 um 46 Prozent senken. Das kündigte Ministerpräsident Yoshihide Suga kurz vor Beginn des von den USA ausgerichteten virtuellen Klima-Gipfels an.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Index der gleichlaufenden Indikatoren März +0,6% gegen Vormonat

US/Index der nachlaufenden Indikatoren März -0,5% gg Vm

US/Index der Frühindikatoren März +1,3% gegen Vormonat

US/Median-Preis bestehender Häuser März +17,2% gg Vj auf 329.100 USD

US/Bestand unverkaufter Häuser bei 2,1 Monatsangeboten

US/Verkäufe bestehender Häuser März PROGNOSE: 6,11 Mio Jahresrate

US/Verkäufe bestehender Häuser März -3,7% auf 6,01 Mio Jahresrate

