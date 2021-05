Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im Mai spürbar ein

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai deutlich abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 82,9 von 88,3 Ende April. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 83,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 82,8.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex legt im Mai zu

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Mai weiter aufgehellt. Der Indikator stieg auf 75,2 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im April stand der Index bei 72,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 69,0 Punkten erwartet.

Konsum der US-Haushalte steigt im April - Einkommen fallen

Die US-Konsumausgaben sind im April leicht gewachsen, während die Einkommen stark gesunken sind. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus in dieser Höhe gerechnet. Für März wurde ein revidiertes Plus von 4,7 Prozent (vorläufig: 4,2 Prozent) genannt. Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Rückgang von 13,1 Prozent.

Bundesrat fordert Korrekturen am neuen Klimaschutzgesetz

Der Bundesrat teilt im Grundsatz die Ziele des von der Bundesregierung geplanten neuen Klimaschutzgesetzes, fordert aber Nachbesserungen in mehreren Punkten und mehr Unterstützung des Bundes für die Länder. Eine entsprechende Stellungnahme wurde mehrheitlich beschlossen.

Entscheidung über Unterstützung für Steinmeier erst ab Herbst

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss sich auf Monate der Ungewissheit einstellen. CDU und CSU wollen sich erst nach der Bundestagswahl auf einen möglichen Kandidaten bei der Wahl zum Bundespräsidenten im kommenden Jahr festlegen. Ähnlich äußerten sich die Grünen und die Linken. Zuvor hatte Steinmeier seine Bereitschaft zu einer zweiten Amtszeit erklärt. Unterstützung für sein Vorhaben bekam Steinmeier von der SPD und auch von der FDP. Vertreter der AfD lehnten hingegen eine zweite Amtszeit Steinmeiers klar ab.

Altmaier betont nach G7-Gesprächen Bedeutung freien Handels

Die Handelsminister der sieben führenden Industrieländer (G7) haben laut Bundeswirtschaftsministerium bei einem virtuellen Treffen die Bedeutung des globalen multilateralen Handels als Beitrag für den Aufschwung und Weg aus der Coronavirus-Pandemie unterstrichen.

Enria: Bankaufsichtsräte besser und weiter verbesserungswürdig

Die Qualität der Aufsichtsräte von Banken im Euroraum hat sich nach Aussage des Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, in den vergangene Jahren verbessert, sie bleibt aber weiter verbesserungswürdig. "Der Prozentsatz der Aufsichtsratsmitglieder mit mehr als fünf Jahren Erfahrung im Bank-, Finanz- und Wirtschaftsbereich ist in den letzten Jahren gestiegen und liegt jetzt bei etwa 80 Prozent", sagte Enria.

EU-Wettbewerbskommissarin spricht sich für weltweite Steuerregeln aus

Die EU-Wettbewerbskommissarin und stellvertretende EU-Kommissionspräsidentin Margrethe Vestager hat sich für neue weltweite Steuerregeln ausgesprochen. Der jüngste Vorschlag der USA für einen globalen Mindeststeuersatz von 15 Prozent sei "ein großer Schritt nach vorne, wenn es um Steuergerechtigkeit geht", sagte Vestager im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks.

Ermittlung zu Frühstücken der finnischen Ministerpräsidentin

Frühstücke auf Kosten der Steuerzahler haben Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin in Bedrängnis gebracht: Die finnische Polizei kündigte eine Vorermittlung wegen eines möglichen Vergehens im öffentlichen Dienst an. Zuvor hatte die Boulevardzeitung Iltalehti berichtet, dass Marin monatlich rund 300 Euro für die Frühstücke ihrer Familie zurückfordere, mit der sie im Amtssitz Kesaranta lebt.

Russland stellt sich demonstrativ hinter Belarus

Inmitten der weltweiten Empörung über die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk stärkt Russland Belarus den Rücken. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums verurteilte den Aufruf der EU, den belarussischen Luftraum zu meiden, als "unverantwortlich".

Republikaner blockieren Untersuchungskommission zu Kapitol-Erstürmung

Die Republikaner des früheren US-Präsidenten Donald Trump haben die Einsetzung einer Untersuchungskommission zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar blockiert. Im Senat verhinderten die Konservativen bei einer prozeduralen Abstimmung die Gründung des unabhängigen Gremiums.

Neuer großangelegter Cyberangriff von russischen Solarwinds-Hackern

Die russische Hackergruppe Nobelium, die hinter dem Solarwinds-Cyberangriff vom vergangenen Jahr steht, fährt derzeit eine neue großangelegte Attacke. Ziel sind nach Angaben des Softwareriesen Microsoft unter anderem Behörden, Nichtregierungsorganisationen und Politikinstitute in mindestens 24 Ländern.

