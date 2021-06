Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Studie: Ein Viertel der Arbeit ist gut im Home Office zu erledigen

Die Möglichkeiten des Arbeitens zu Hause (Home Office) werden laut einer Studie der Technischen Universität Darmstadt in Deutschland derzeit überschätzt. In einer Umfrage unter 2.000 Mitarbeitern kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass sich nur rund 25 Prozent der Arbeiten effektiv zu Hause erledigen lassen - jedenfalls unter den aktuellen Rahmenbedingungen.

SPD fordert Ende von Unions-Blockade bei Konzernstrafrecht

Der Vorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans, hat die Union aufgefordert, das geplante Gesetz für eine härtere Bestrafung von Unternehmen nicht weiter zu blockieren. Walter-Borjans dringt außerdem auf die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Whistleblower-Schutz in Deutschland noch in dieser Legislaturperiode.

Bundesverkehrsministerium will schnelles Internet in abgelegenen Haushalten fördern

Das Bundesverkehrsministerium fördert zukünftig auch Internetanschlüsse in Einzel- und Randlagen. Mit dem geplanten Digitalisierungszuschuss würden im Rahmen der Graue-Flecken-Förderung auch "extrem abgelegene" Grundstücke an schnelles Internet angeschlossen, erklärte das Verkehrsministerium am Dienstag. Gerade Haushalte in Einzel- und Randlagen waren bei Förderanträgen in der Vergangenheit wegen hoher Anschlusskosten häufig nicht berücksichtigt worden.

Maas lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine weiter ab

Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine weiter ab. Der Ukraine-Konflikt könne "nur auf politischem Wege gelöst werden", sagte Maas in Berlin vor einer Video-Konferenz mit seinen Nato-Kollegen. "Das sollte allen Beteiligten klar sein und das bleibt auch die Richtschnur unseres Engagements." Sicherheit und Frieden für die Menschen in der Ostukraine werde es nicht geben, "indem dorthin mehr Waffen geliefert werden".

Nordea: Preisdaten ändern EZB-Inflationsbild nicht

Die Inflation im Euroraum hat im Mai zwar das höchste Niveau seit 2018 erreicht, doch glauben die Nordea-Analysten Anders Svendsen und Tuuli Koivu nicht, dass diese Daten die grundsätzliche Meinung der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Inflationsausblick ändern werden. "Die EZB-Stabsprojektionen dürften sich nicht deutlich verändern, und die EZB dürfte an ihrem Narrativ festhalten, dass der Inflationsanstieg vorübergehender Natur ist", schreiben sie in einem Kommentar.

ESRB warnt vor Stabilitätsrisiken durch niedrige Zinsen

Der Systemrisikorat ESRB (European Systemic Risk Board) hat vor den Risiken für die Finanzstabilität gewarnt, die sich aus dem voraussichtlich noch länger anhaltenden niedrigen Zinsniveau ergeben. In seinem aktuellen Bericht weist er auf vier Problemfelder hin, die sich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch verschärfen dürften.

Europäische Staatsanwaltschaft erwartet tausende Betrugsfälle pro Jahr

Die Europäische Staatsanwaltschaft hat am Dienstag ihre Arbeit aufgenommen, um grenzüberschreitend gegen Straftaten zu Lasten des EU-Haushaltes vorzugehen. Behördenleiterin Laura Codruta Kövesi sprach in Luxemburg von einem "historischen Moment". Sie verwies auf einzigartige Ermittlungsbefugnisse der Behörde in den Mitgliedstaaten und rechnete fortan mit mehr aufgedeckten Betrugsfällen - auch wegen der Gelder aus dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds der EU.

EU-Kommission will 2021 Corona-Schulden von über 100 Milliarden Euro aufnehmen

Die EU-Kommission will in diesem Jahr bereits mehr als hundert Milliarden Euro an Schulden aufnehmen, um erste Zahlungen aus dem Corona-Hilfsfonds zu ermöglichen. Die Behörde plant nach eigenen Angaben vom Dienstag, 2021 langfristige Anleihen im Wert von 80 Milliarden Euro auszugeben. Dies solle durch kurzzeitig laufende Anleihen im Wert von mehreren zehn Milliarden Euro ergänzt werden, "um die verbleibenden Finanzierungserfordernisse abzudecken".

Mathias Cormann ist neuer OECD-Generalsekretär

Der frühere australische Finanzminister Mathias Cormann ist neuer Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Der 50-Jährige wurde am Dienstag am Hauptsitz in Paris offiziell in das Amt eingeführt, wie die Organisation auf Twitter mitteilte. Cormann folgt dem Mexikaner Angel Gurría nach, der 15 Jahre lang Generalsekretär war.

DAI: Deutscher Kapitalmarkt braucht Fitnessprogramm durch Politik

Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) fordert von der künftigen Bundesregierung bessere Rahmenbedingungen für den deutschen Kapitalmarkt. Die nächste Bundesregierung müsse Aktien stärker fördern und den Kapitalmarkt fit für die Zukunft machen, so das DAI in einem Zehn-Punkte-Programm.

Opec und Verbündete einigen sich auf höhere Förderung - Kreise

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten wollen mehr Öl fördern. Die Gruppe Opec+, die neben den Ländern des Kartells auch Produzenten wie Russland umfasst, habe sich auf die bereits geplante Erhöhung der Förderung um rund 450.000 Barrel am Tag ab dem kommenden Monat geeinigt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Förderländer drehen damit die Einschränkungen, die sie zu Beginn der Pandemie gemacht hatten, weiter zurück.

Russland glaubt nicht an Durchbruch beim Gipfel von Putin und Biden

Russland geht mit geringen Erwartungen in das Gipfeltreffen von Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden in gut zwei Wochen. "Wir geben uns keinerlei Illusionen hin, und wir versuchen nicht, den Eindruck zu erwecken, dass es irgendeinen Durchbruch, irgendwelche historisch schicksalhaften Entscheidungen geben wird", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag vor Journalisten. Dass es Gespräche zwischen den beiden führenden Atommächten gebe, sei aber "natürlich wichtig".

ISM-Index für US-Industrie steigt im Mai

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Mai beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 61,2 (Vormonat: 60,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 60,5 prognostiziert.

Markit: US-Industrie zeigt im Mai Belebung

Die Aktivität in der US-Industrie hat im Mai gegenüber dem Vormonat zugenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 62,1 von 60,5 Punkten.

Feuer auf Containerschiff vor Sri Lanka nach 13 Tagen gelöscht

Der Brand auf einem Containerschiff vor der Küste Sri Lankas ist nach 13 Tagen endlich gelöscht. Wie die Marine des Inselstaats am Dienstag mitteilte, gingen nach Abschluss der Löscharbeiten Experten einer niederländischen Spezialfirma an Bord.

Kanada 1Q BIP annualisiert +5,6%

Kanada 4Q BIP revidiert auf +9,3% von +9,6%

Brasilien BIP 1Q +1,0% gg Vorjahr

Brasilien BIP 1Q +1,2% gg Vorquartal

