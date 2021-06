Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Banken mit weniger notleidenden Krediten als erwartet

Die Welle notleidender Kredite (Non-performing Loans - NPL) infolge der Corona-Pandemie fällt bisher kleiner als von deutschen Banken erwartet aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) unter Risikomanagern der größten Institute.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für April nach unten revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels haben sich im April schwächer entwickelt als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, fielen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 6,8 Prozent.

Merkel sieht im Quantencomputer Aushängeschild für Standort Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in dem ersten Quantencomputer in Europa, der am heutigen Dienstag im Südwesten Deutschlands eingeweiht wurde, ein "glänzendes Aushängeschild" des Hightech-Standortes Deutschland.

Startschuss für Innovationsprojekte aus dem Bildungsbereich

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert rund 90 Projekte in der finalen Runde der Pilotphase des Innovationsprogramms für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP). Das IGP ist Ende 2019 gestartet und hatte laut dem Ministerium das Ziel, auch sogenannte nichttechnische Innovationen in den Blick zu nehmen, um so neue Zielgruppen zu erreichen.

Bundesgerichtshof verhandelt erstes Cum-Ex-Verfahren

Durch Cum-Ex-Geschäfte entging dem Staat viel Geld - nun befasst sich erstmals auch der Bundesgerichtshof damit. In Karlsruhe ging es am Dienstag um die Fragen, wer sich möglicherweise wie strafbar gemacht hat und ob und - wenn ja - wie viel Tatertrag eingezogen werden darf.

BDI bemängelt vage Ankündigungen zum Klimaschutz-Sofortprogramm

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat sich kritisch zur allgemeinen Ausrichtung des Klimaschutz-Sofortprogramms 2022 geäußert, über das in der Regierung derzeit die Abstimmungen laufen. "Der Entwurf des Klimaschutz-Sofortprogramms macht einige richtige Förderansätze im Detail, bleibt bei den großen Hebeln aber bei vagen Ankündigungen, etwa den Klimaschutzverträgen", sagte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch.

Grüne fordern transatlantische Klima-Allianz

Grünen haben nach dem EU-USA-Gipfeltreffen eine klimapolitische Allianz beider Seiten angemahnt. "Europa muss die Monate vor der UN-Klimakonferenz im November für ein konkretes Angebot an die USA nutzen, um klimapolitisch voranzugehen", forderten die Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner und Jürgen Trittin.

IMK: Grünen-Investitionsprogramm hat signifikanten Wachstumseffekt

Das von den Grünen in ihrem Wahlprogramm vorgesehene kreditfinanzierte Investitionsprogramm von 500 Milliarden Euro über zehn Jahre würde laut dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung "auf mittlere und längere Frist das Wirtschaftswachstum ankurbeln, ohne die Schuldenquote längerfristig zu erhöhen".

Belgische Abgeordnete warnen vor "Risiko des Völkermords" an Uiguren

In Belgien haben Abgeordnete des Parlaments das Vorgehen Chinas gegen die muslimische Minderheit der Uiguren angeprangert und vor einem "ernsten Risiko des Völkermords" gewarnt.

EZB/Panetta: Bargeldnachfrage steigt trotz sinkender Barzahlungen

Die Nachfrage nach Euro-Banknoten ist nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta in der Corona-Pandemie gestiegen, obwohl Bargeld zugleich seltener als Zahlungsmittel eingesetzt wurde. Panetta sagte, vermutlich hielten die Menschen mehr Bargeld, um sich gegen Unsicherheit zu schützen.

Enria: EZB berät am 23. Juli über Ausschüttungsverbot

Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht will nach den Worten ihres Chefs, Andrea Enria, im Juli über eine Aufhebung des Ausschüttungsverbots für Banken beraten. "Wir haben das im Aufsichtsrat (der Bankenaufsicht) am 23. Juli auf dem Tisch", sagte Enria in einer Konferenz. Danach werde man die Entscheidung bekannt machen.

EU schließt mehrere Großbanken von Anleiheemissionen aus

Nicht alle Banken dürfen beim Anleiheemissionsprogramm der Europäischen Union mitmischen. Die EU hat einige der weltgrößten Kreditinstitute von dem massiven Programm ausgeschlossen. Sie verweist auf jüngere Fälle, in denen Banken von den Behörden wegen der Teilnahme an Kartellen auf dem Anleihe- und dem Währungsmarkt bestraft wurden.

Altmaier: Einigung im Boeing-Airbus-Streit große Erleichterung für Exporteure

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich erleichtert über die Verständigung zwischen USA und Europäischer Union im Zollstreit um Airbus und Boeing gezeigt. "Ich begrüße es sehr, dass beim heutigen EU-USA Gipfel eine Verständigung im Zollstreit Airbus-Boeing gelungen ist", sagte Altmaier in Berlin.

Biden sieht Airbus-Boeing-Deal mit EU als "Vorbild" für Vorgehen gegen China

US-Präsident Joe Biden hat die Einigung mit der EU über die Aussetzung von Strafzöllen im Streit um die Flugzeugbauer Airbus und Boeing als "großen Durchbruch" begrüßt. Gleichzeitig könne der Deal "ein Vorbild" für ein gemeinsames Vorgehen "bei anderen Herausforderungen" sein, die sich durch Chinas Wirtschaftsmodell stellten, erklärte Biden nach Angaben des Weißen Hauses am Dienstag.

US-Handelsbeauftragte: Airbus-Boeing-Deal ist Vorbild für Konflikte mit China

Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai sieht den Burgfrieden mit der EU im Streit um die Flugzeugbauer Airbus und Boeing als Vorbild für ein gemeinsames Vorgehen in Konflikten mit China. Die sei "ein Modell", auf das beide Seiten "für andere Herausforderungen durch China" aufbauen würden, sagte Tai während des Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Brüssel. Die Vereinbarung belege, dass die USA am stärksten seien, wenn sie mit Freunden und Verbündeten zusammenarbeiten.

Regierung: Polen Ziel einer "beispiellosen" Serie von Cyberattacken

Polen ist nach Angaben der Regierung in Warschau das Ziel einer Serie von Cyberattacken. Es gebe eine "beispiellose" Cyberattacke gegen die Regierung, Behörden, die Regierungspartei PiS und weitere E-Mail-Konten, sagte Regierungssprecher Piotr Müller im privaten Fernsehsender Polsat News.

Polnisches Verfassungsgericht verschiebt Urteil zu Anwendung von EU-Recht in Polen

Die für Dienstag erwartete Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts über den Vorrang der nationalen Verfassung vor EU-Recht ist kurzfristig verschoben worden. Die Urteilsverkündung sei auf unbestimmte Zeit vertagt worden, teilte das Gericht nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP mit.

Umsätze der US-Einzelhändler im Mai schwächer als erwartet

Die US-Einzelhändler haben im Mai einen größeren Rückgang der Umsätze erlitten als erwartet. Unterbrechungen in den Lieferketten und die Wiedereröffnung von Geschäften führten zu einer Verlagerung der Konsumausgaben von Waren zu Dienstleistungen. Die gesamten Umsätze der Branche fielen um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat.

US-Industrieproduktion im Mai gestiegen

Die Industrie in den USA hat im Mai ihre Produktion ausgeweitet. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,6 Prozent prognostiziert.

US-Erzeugerpreise steigen im Mai stärker als erwartet

Die US-Erzeugerpreise sind im Mai spürbar gestiegen, was den Inflationsdruck in der US-Wirtschaft weiter erhöht. Die Preise auf der Produzentenebene kletterten im Schnitt um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

New Yorker Konjunkturindex fällt im Juni

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Juni etwas stärker gesunken als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf 17,4. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 22,9 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei 24,3 gelegen.

Aung San Suu Kyi wegen Aufruhrs vor Gericht in Myanmar

In Myanmar hat am Dienstag ein weiterer Prozess gegen die von der Militärjunta entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi begonnen. Die 75-Jährige sei "bei guter Gesundheit" zu der Anhörung in Naypyidaw erschienen, sagte ihre Anwältin Min Min Soe der Nachrichtenagentur AFP.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Juni +15,4% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2021 13:00 ET (17:00 GMT)