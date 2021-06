Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Konsum der US-Haushalte stagniert im Mai

Die US-Konsumausgaben sind im Mai konstant geblieben, da sich die Verbraucher bei größeren Anschaffungen zurückhielten und mehr für Dienstleistungen ausgaben. Zugleich sanken die Einkommen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stagnierten die Ausgaben gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Für April wurde ein revidiertes Plus von 0,9 Prozent (vorläufig: 0,5 Prozent) genannt.

CPB: Welthandelsvolumen steigt im April um 0,5 Prozent

Das Volumen des Welthandels ist im April nach Angaben des Zentralen Planungsbüros der Niederlande (CBP) gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Während sich der Handel im Euroraum und den USA kaum änderte, legten die Exporte Chinas um 3,8 Prozent zu und Japans um 2,5 Prozent. Die Ausfuhren der übrigen asiatischen Industrieländer und Lateinamerikas sanken um 4,4 bzw. 3,2 Prozent. Die deutsche Wirtschaft profitiert derzeit stark von ihrer Einbeziehung in den Welthandel.

Viel Kritik für Scholz in Wirecard-Abschlussdebatte

Redner aus der Union und von der Opposition haben in der Debatte über den Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschuss erneut Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) eine politische Verantwortung in dem Bilanzskandal gegeben. "Die politische Dimension ist dramatisch, der Fall Wirecard offenbart ein eklatantes Versagen der Behörden", sagte der Unions-Obmann in dem Ausschuss, Matthias Hauer (CDU). "Der Ausschuss hat vor allem auch die Frage nach der politischen Verantwortung zu beantworten."

Bundesrat billigt Klimaschutzgesetz

Der Bundesrat hat das Klimaschutzgesetz gebilligt, das Deutschlands Klimaschutzziele deutlich verschärft. Deutschland soll im Jahr 2045 klimaneutral werden und damit fünf Jahre früher als zuvor geplant. Die ambitionierteren Klimaschutzziele waren notwendig geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr das geltende Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt hatte. Karlsruhe hatte vom Gesetzgeber gefordert, den Pfad zur geplanten Klimaneutralität ab 2030 genauer zu regeln.

Bundesrat billigt Gesetz zum besseren Schutz für Insekten

Mehr geschützte Flächen wie Streuobstwiesen und artenreiche Weiden sowie strengere Vorschriften für den Einsatz von Pestiziden: Der Bundesrat hat am Freitag das am Donnerstagabend vom Bundestag beschlossene Maßnahmenpaket für den besseren Schutz von Insekten beschlossen. Betroffene Landwirtinnen und Landwirte sollen Ausgleichszahlungen erhalten.

15 deutsche Soldaten bei mutmaßlichem Anschlag in Mali verletzt

Bei einem mutmaßlichen Anschlag sind am Freitag 15 deutsche Soldaten in Mali verletzt worden. Unter ihnen seien nach ersten Erkenntnissen zwölf Schwerverletzte, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen des Verteidigungsausschusses in Berlin. Die Luftwaffe sei zur Rettung der Verletzten in das westafrikanische Land geschickt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es sich um eine Autobombe gehandelt, möglicherweise sei sie von einem Selbstmordattentäter gezündet worden.

Wieler und Spahn mahnen wegen Delta-Variante vollständigen Impfschutz an

Auch wegen der Verbreitung der ansteckenderen Delta-Virusvariante haben RKI-Präsident Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen vollständigen Impfschutz angemahnt. Zweimal Geimpfte seien "vor schweren Erkrankungen durch Delta geschützt", sagte Wieler in Berlin. Wer nur einmal geimpft sei, könne das Virus weitergeben. Wegen der Virusvariante könnte für immungeschwächte Menschen im Herbst oder Winter auch eine dritte Impfung ratsam sein.

Merkel will trotz Absage weiter für EU-Gipfel mit Putin werben

Bundeskanzlerin Angela Merkel will trotz der Absage des EU-Gipfels an ein Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin weiter für eine solche Begegnung werben. Die ablehnende Haltung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union "betrübt mich etwas", sagte Merkel zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Denn das zeige, "dass wir untereinander noch nicht so viel Vertrauen haben wie nötig ist", um zu wissen, dass die EU dort selbstbewusst und auch klar auftreten könne.

Einigung auf EU-Agrarreform "näher als je zuvor"

Bei den Verhandlungen über die EU-Agrarreform haben sich die Abgeordneten des Europaparlaments und die Mitgliedstaaten in der Nacht zum Freitag im Grundsatz geeinigt. "Wir sind nah an einem guten Kompromiss", schrieb EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski auf Twitter, "näher als je zuvor". Über Nacht seien "bei den meisten heiklen Themen" große Fortschritte erzielt worden. Am Freitag wurden die Verhandlungen fortgesetzt.

Altmaier bekräftigt Willen zur Beilegung von Streit um Nord Stream 2

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bei seinem Washington-Besuch den Willen der Bundesregierung zu einer baldigen Beilegung des Streits um die Pipeline Nord Stream 2 bekräftigt. In den Gesprächen mit den USA müsse "der gordische Knoten durchschlagen" werden, sagte Altmaier am Freitag nach einem Treffen mit US-Energieministerin Jennifer Granholm. "Und es lohnt sich, mit aller Kraft für eine gute Lösung zu arbeiten."

Stimmung der US-Verbraucher im Juni verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 88,6 von 82,9 Ende Mai. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 86,5 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 86,4. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 83,5 (Vormonat: 78,8, vorläufig: 83,8), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 85,5 (89,4 bzw 90,6) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,2 von 4,6 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 2,8 von 3,0 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Brasilien Leistungsbilanz Mai Überschuss 3,8 Mrd USD (Apr: Überschuss 5,7 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Mai 1,2 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 39,3 Mrd USD

