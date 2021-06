Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher hellt sich im Juni auf

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Juni aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 127,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 118,7 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 120,0 von zunächst 117,2 nach oben revidiert.

Deutsche HVPI-Inflation lässt im Juni nach

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni nachgelassen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nur noch mit einer Jahresrate von 2,1 (Vormonat: 2,4) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,1 Prozent Inflation erwartet. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der Index um 0,4 Prozent. Das entsprach ebenfalls der Prognose.

EZB/Lagarde sieht Chance grüner Kapitalmarktunion im Euroraum

Der Euroraum ist nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde besonders gut für den Aufbau einer grünen Kapitalmarktunion geeignet. In einer Rede beim Brussels Economic Forum 2021 nannte Lagarde drei Argumente für ihre These. 1. Kapitalmärkte sind besonders gut geeignet, um Finanzierungen in zukunftsorientierte Sektoren wie grüne und digitale Sektoren zu lenken. "Obwohl Banken eine wichtige Rolle spielen, sind die Kapitalmärkte besser in der Lage, Projekte mit einem definierten Zweck zu finanzieren und den Investoren direkt die Wirkung zu ermöglichen, die sie erreichen wollen", sagte Lagarde.

Merkel fordert in der EU solide Staatsfinanzen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an die Europäische Union appelliert, mit der knappen Ressource Geld sorgsam umzugehen, um dadurch handlungsfähig zu sein. In einem Vortrag bei dem Brüsseler Wirtschaftsforum sagte Merkel, die EU müsse die nötigen Freiräume für entschiedenes und auch solidarisches Handeln haben.

Grüne Baerbock wegen Plagiatsvorwürfen unter Beschuss

Die Grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock steht wegen Plagiatsvorwürfen in ihrem neuen Buch unter Beschuss. Der Plagiatsgutachter Stefan Weber schreibt auf seinem Blog plagiatsgutachten.com, dass Baerbock in ihrem neuen Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" mehrere Passagen ohne Quellenangabe verwandt hat. "Nun kommt zum Lebenslauf-Frisier-Fall Baerbock auch noch der Plagiatsfall Baerbock hinzu. Und wenn man es genau nimmt, handelt es sich auch um mehrere Urheberrechtsverletzungen", schreibt Weber auf seinem Blog.

Lindner: Regierungsbeteiligung im Bund ist Wahlziel der FDP

Acht Jahre nach dem Verlust der Regierungsbeteiligung im Bund strebt die FDP zurück zur Macht. Die Partei wolle bei der Bundestagswahl im September "so stark zweistellig" werden, dass eine Regierungsbildung ohne sie nicht möglich ist, sagte FDP-Chef Christian Lindner bei der Vorstellung der Wahlkampagne in Berlin. Er gehe davon aus, dass die nächste Bundesregierung von einem CDU-Bundeskanzler Armin Laschet geführt wird.

Grünen-Steuerpläne führen für Ehepaare teils zu Mehrbelastungen - IW

Die Pläne der Grünen zur Abschaffung des Ehegattensplittings führen zu teils erheblichen Mehrbelastungen für Paare. Dies zeigen Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), aus denen das Handelsblatt zitiert. Das IW bestätigte den Bericht.

Schwedens Oppositionsführer bekommt Chance zur Bildung neuer Regierung

Nach dem Rücktritt von Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven bekommt Oppositionsführer Ulf Kristersson die Chance zur Bildung einer neuen Regierung. Parlamentspräsident Andreas Norlen sagte, er habe den Parteichef der konservativen Moderaten noch nicht offiziell als neuen Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Er gab Kristersson aber drei Tage Zeit, um auszuloten, ob er im Parlament genug Stimmen für eine Wahl zum Ministerpräsidenten zusammenbekommt.

Kristerssons Partei sei die größte Partei, die am Sturz Löfvens beteiligt gewesen sei, sagte Norlen zur Begründung. Es sei daher "angemessen", ihm zuzugestehen, die Möglichkeiten einer Regierungsbildung zu prüfen.

Menschenrechtsgericht verurteilt Polen wegen Abberufung zweier Richter

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Polen wegen der Absetzung zweier Richter verurteilt. Das polnische Justizministerium habe die beiden Richter unter Verweis auf eine umstrittene Justizreform von 2017 ohne Begründung und ohne Anfechtungsmöglichkeit abberufen und damit das "Vertrauen in die Justiz" aufs Spiel gesetzt.

Einigung auf Ausbau von EU-Asylagentur

Europaparlament und Mitgliedstaaten haben sich auf eine Stärkung der EU-Asylagentur Easo verständigt. Durch die erzielte Einigung der Unterhändler beider Seiten soll aus Easo eine "vollwertige Behörde" werden. Sie soll dazu beitragen, das Funktionieren des europäischen Asylsystems zu verbessern und Mitgliedstaaten bei Problemen mit mehr Beamten unterstützen. Dazu soll eine Reserve von 500 Experten und Übersetzern aufgebaut werden.

China stoppt vorübergehend Tintenfisch-Fang

Die chinesische Regierung hat den Fang von Tintenfisch in Teilen des Pazifiks und des Atlantiks vorübergehend gestoppt. Das für Fischerei zuständige Landwirtschaftsministerium in Peking teilte mit, das Moratorium gelte für den südwestlichen Atlantik von Donnerstag bis Ende September und für Teile des Pazifik von September bis November - die Gebiete sind die "Kinderstube" für zwei beliebte Arten, den Argentinischen Kurzflossen-Tintenfisch und den Humboldt-Kalmar.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Juni +16,7% gg Vorjahr

