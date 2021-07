Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Opposition droht Vizekanzler Scholz mit Vorladung

Die Reformvorschläge des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zur Einkommensteuer könnten schon bald ein parlamentarisches Nachspiel haben. Drei Oppositionsfraktionen bereiten sich darauf vor, in der Sommerpause eine Sondersitzung des Finanzausschusses anzusetzen und Scholz vorzuladen, berichtet Der Spiegel.

EZB-Rat waren Finanzierungsbedingungen zu fragil für PEPP-Reduzierung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich bei seinen Beratungen am 9. und 10. Juni für eine Fortsetzung des erhöhten Kauftempos unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP entschieden, weil ihm das Finanzierungsbedingungen und der Inflationsausblick insgesamt zu fragil erschienen, um eine Reduzierung des Kauftempos zu riskieren.

USA verhängen Sanktionen gegen 34 Unternehmen wegen China, Russland und Iran

Die USA haben im Umgang mit China, Russland und dem Iran 34 Unternehmen und andere Entitäten auf eine Sanktionsliste gesetzt. In 14 Fällen geht es um die Unterdrückung der Uiguren und anderer muslimischer Minderheiten in der chinesischen Provinz Xinjiang, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Gegen fünf weitere Unternehmen wurden Sanktionen im Zusammenhang mit der Modernisierung der chinesischen Streitkräfte bei Lasern und anderen Technologien verhängt.

UN-Sicherheitsrat stimmt für Verlängerung der Hilfslieferungen für Syrien

Der UN-Sicherheitsrat hat einstimmig für eine Verlängerung der grenzüberschreitenden humanitären Hilfe für Syrien um sechs Monate gestimmt. Die am Freitag verabschiedete Resolution ermöglicht die Offenhaltung des einzigen verbliebenen Grenzübergangs für Hilfsgüter im Nordwesten des Bürgerkriegslandes, der nicht von Damaskus kontrolliert wird. Dieser sogenannte Hilfsmechanismus existiert seit 2014 und wurde im vergangenen Jahr nach Druck aus Russland bereits stark eingeschränkt.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Lagerbestände Großhandel Mai +1,3% (PROG: +1,1%)

*Kanada Juni Erwerbsquote 65,2% (Mai: 64,6%)

*Kanada Juni Erwerbsfähige +169.900 gg Mai

*Kanada Juni Stundenlöhne -0,1% gg Vorjahr

*Kanada Juni Beschäftigte PROGNOSE: +175.000

*Kanada Juni Beschäftigte +230.700 gg Mai

*Kanada Juni Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,8%

*Kanada Juni Arbeitslosenquote 7,8% (Mai: 8,2%)

