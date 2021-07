Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell: Tapering noch ein gutes Stück entfernt

Fed-Chef Jerome Powell erwartet, dass die Inflation nach dem jüngsten Anstieg wieder nachlässt, aber in diesem Jahr "wahrscheinlich erhöht bleiben" wird. In seinem vorbereiteten Text für die Anhörung vor dem House Financial Services Committee erklärt Powell, dass die Wirtschaft "noch weit davon entfernt ist", ausreichende Fortschritte am Arbeitsmarkt erzielt zu haben. Aber die US-Notenbank erwarte weitere Fortschritte. Die Fed werde ihre Diskussionen über ein Tapering bei den kommenden Sitzungen fortsetzen.

US-Erzeugerpreise steigen im Juni stärker als erwartet

Die US-Erzeugerpreise sind im Juni spürbar gestiegen, was den Inflationsdruck in der US-Wirtschaft weiter erhöht. Die Preise auf der Produzentenebene kletterten im Schnitt um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Auf Jahressicht lagen die Erzeugerpreise um 7,3 Prozent höher, die größte Steigerung seit November 2010.

US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 9. Juli verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,9 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,866 Millionen Barrel reduziert.

Bank of Canada reduziert erneut Anleihekäufe - Leitzins unverändert

Die Bank of Canada hat den Leitzins bestätigt, aber eine weitere Reduzierung der Anleihekäufe beschlossen. Das Volumen der Staatsanleihenkäufe werde von 3 Milliarden kanadische Dollar auf 2 Milliarden Dollar pro Woche zurückgefahren. Die Anpassung des Anleihekaufprogramms "spiegelt den andauernden Fortschritt bei der Erholung und das gestiegene Vertrauen der Bank in die Stärke in die kanadischen Wirtschaftsaussichten wider", so die Zentralbank in der Erklärung. Der Leitzins bleibt bei 0,25 Prozent.

Schnabel: EZB kann langsamer auf besseren Inflationsausblick reagieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel wegen der Nähe zur effektiven Zinsuntergrenze langsamer als bisher auf einen sich bessernden Inflationsausblick reagieren. Die EZB habe klargestellt, dass eine besonders kraftvolle oder hartnäckige Reaktion der EZB zu Phasen führen könne, in denen die Inflation die Marke von 2 Prozent vorübergehend und moderat übersteige, sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext bei einer Konferenz des Peterson Institute for International Economics.

EZB startet Projekt für digitalen Euro

Die Europäische Zentralbank (EZB) beginnt mit Untersuchungen zur Schaffung eines digitalen Euro. Die in einer Vorprüfungsphase durchgeführten Analysen und Experimente sowie Meinungen von Fachleuten hätten den EZB-Rat veranlasst "einen Gang höher zu schalten und das Projekt eines digitalen Euro zu starten", heißt es in einer Erklärung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde . "Mit unserer Arbeit wollen wir sicherstellen, dass Bürger und Unternehmen auch im digitalen Zeitalter Zugang zur sichersten Form des Geldes, dem Zentralbankgeld, haben", fügte sie hinzu.

Panetta: Noch keine Entscheidung für digitalen Euro gefallen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta noch keine grundsätzliche Entscheidung zur Emission eines digitalen Euro getroffen. Der Rat habe den offiziellen Start eines Projekts beschlossen, mit dem die mögliche Einführung eines digitalen Euro vorbereitet werde, schreibt Panetta in einem auf der EZB-Website veröffentlichten Beitrag.

Scholz: Digitaler Euro bietet riesige Chancen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Arbeiten am digitalen Euro voranzutreiben, als "wegweisend" bezeichnet. "Ich habe mich immer für einen digitalen Euro ausgesprochen, er bietet riesige Chancen und er ist unerlässlich", erklärte Scholz. "Deshalb begrüße ich die wegweisende Entscheidung der EZB." Sie sei richtig. "Wir müssen den Euro fit machen für das digitale Zeitalter, nur so können wir unsere währungspolitische Souveränität erhalten und stärken", betonte Scholz.

Deutsche Kreditwirtschaft fordert tokenisierten digitalen Euro

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) begrüßt, ein Projekt zur Vorbereitung eines digitalen Euros zu starten. Zugleich bezeichnete sie die Pläne der EZB aber als unzureichend. "Es braucht zusätzlich sowohl tokenisiertes Giralgeld als auch tokenisiertes Zentralbankguthaben, um unsere Volkswirtschaft sicher in die Zukunft zu begleiten", heißt es in einer Stellungnahme. Die EZB müsse alle drei heutigen Geldarten in das Projekt einbeziehen.

EU-Kommission fordert Ende des Verbrennungsmotors bis 2035

Die EU-Kommission hat sich für ein Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 ausgesprochen. Bis dahin soll die gesamte Neuwagenflotte in der EU keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Dies können nach derzeitigem Stand der Technik nur reine E-Autos leisten.

EU-Kommission will Abgabe auf klimaschädliche Importe ab 2026

Die EU-Kommission strebt die Einführung einer Importabgabe auf klimaschädliche Produkte aus Drittländern erst ab 2026 an. Von 2023 an sei zunächst eine Übergangsphase geplant, damit sich die Unternehmen auf die Neuerung einstellen können, erklärte die Brüsseler Behörde. Anschließend sollen Importeure von Stahl, Aluminium, Zement und Düngemittel CO2-Zertifikate entsprechend der Klimaschädlichkeit ihrer Einfuhren kaufen müssen.

EU-Kommission schlägt Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge vor

Die EU-Kommission will eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge einführen. Die bestehende Ausnahme der Flugindustrie von der Kraftstoffsteuer soll über zehn Jahre hinweg schrittweise aufgeweicht werden. Private Geschäftsflüge und der Frachtverkehr sollen demnach aber weiter von der Besteuerung ausgenommen sein.

London verbietet neue Lkw mit Verbrenner ab 2040

Die britische Regierung hat weitere Vorgaben auf dem Weg des Landes zur Klimaneutralität veröffentlicht. Ab 2040 dürften keine neue Lastwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Ebenfalls bis 2040 sollen innerbritische Flüge und Flughäfen durch Ausgleichsmaßnahmen klimaneutral sein - der internationale Luftverkehr bis 2050.

Polen kündigt Kauf von 250 US-Kampfpanzern vom Typ Abrams an

Polen hat den Kauf von 250 US-Kampfpanzern vom Typ Abrams angekündigt. "Unsere Armee wird durch eine große Zahl Abrams-Panzer bereichert werden, die die modernsten der Welt sind", sagte Vize-Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski. Die ersten Panzer könnten demnach ab dem kommenden Jahr geliefert werden.

Polen muss bestimmte Vorschriften von Justizreform sofort aussetzen

Polen muss die Anwendung nationaler Vorschriften insbesondere zu Zuständigkeiten der Disziplinarkammer des obersten Gerichts sofort aussetzen. Die Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg, Rosario Silva de Lapuerta, erließ eine entsprechende einstweilige Anordnung. Diese sei nach den vorgebrachten Argumenten der EU-Kommission gerechtfertigt.

Polnisches Verfassungsgericht hält EuGH-Maßnahmen für verfassungswidrig

Im Justizstreit mit der EU hat das polnische Verfassungsgericht entschieden, dass die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) angeordneten einstweiligen Maßnahmen gegen Polens Justizreformen verfassungswidrig seien. Die Entscheidungen des EuGH zum "System, den Prinzipien und Abläufen" der polnischen Gerichte stünden "nicht im Einklang" mit der polnischen Verfassung, erklärte Richter Stanislaw Piotrowicz.

EU-Kommission will Donnerstag Verfahren gegen Ungarn einleiten

Die Europäische Kommission wird am Donnerstag voraussichtlich ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen seines umstrittenen Gesetzes zur Informationsbeschränkung über Homosexualität einleiten. Brüssel werde der Regierung Viktor Orbans einen Brief schicken und das Verfahren für das Vertragsverletzungsverfahren starten, wie ein hochrangiger EU-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das vergangene Woche in Kraft getretene Gesetz verbietet "Werbung" für Homo- und Transsexualität in Ungarn.

Opec erreicht Kompromiss mit Emiraten - Kreise

Die Opec hat im Streit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Angaben aus informierten Kreisen einen Kompromiss erzielt. Das Kartell habe zugestimmt, dass die Emirate als Teil einer breiteren Vereinbarung mit den von Russland geführten Produzenten mehr Öl fördern können, um die globale Versorgung zu steigern, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Bank of Canada: Leitzins unverändert bei 0,25%

