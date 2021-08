Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Zahl der Toten nach Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz steigt auf 142

Mehr als drei Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten auf 142 gestiegen. 16 weitere Menschen würden immer noch vermisst, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Bundesbank veröffentlicht Target2-Monatsdurchschnittswerte

Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht ab August 2021 zusätzlich zu den Monatsendwerten auch die Monatsdurchschnittswerte des deutschen Saldos des Großbetragzahlungssystems Target2 auf ihrer Website.

SPD-Fraktionsvize kritisiert Vorstoß zur Zerschlagung der Bahn

Der SPD-Fraktionsvize Sören Bartol wehrt sich gegen Überlegungen zu einer Zerschlagung der Deutschen Bahn, wie sie unter anderem von den Grünen vorgeschlagen wird. "Eine Zerschlagung als Neuanfang schönzureden ist schlichtweg falsch und unlauter", sagte der Wirtschaftspolitiker dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Urlaubsregionen im Süden Frankreichs ab Sonntag Corona-Hochrisikogebiete

Für Urlauber im Süden Frankreichs gelten ab Sonntag schärfere Corona-Regeln. Das Robert-Koch-Institut teilte am Freitag mit, dass die südfranzösischen Regionen Okzitanien und Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie Korsika als Hochrisikogebiete eingestuft werden. Bei der Rückkehr müssen Ungeimpfte eine zehntägige Quarantäne antreten, die frühestens ab dem fünften Tag durch Übermittlung eines Testnachweises beendet werden kann.

US-Beschäftigtenzahl höher als erwartet - Arbeitslosigkeit sinkt

Die Lage am US-Arbeitsmarkt ist im Juli besser als erwartet gewesen. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 943.000. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 845.000 prognostiziert.

"Dixie Fire" in Kalifornien breitet sich weiter rasant aus

Die Feuerwehr in Kalifornien bekommt das verheerende "Dixie Fire" nicht in Griff: Nachdem der riesige Flächenbrand im Norden des US-Westküstenstaats bereits die Kleinstadt Greenville aus der Zeit des Goldrauschs zerstört hat, ordneten die Behörden am Donnerstag die Evakuierung zweier weiterer Orte an.

Erneut Raketenangriffe der Hisbollah und Gegenattacken aus Israel im Libanon

Nach weiteren Raketenangriffen aus dem Libanon und Gegenattacken aus Israel warnen die Vereinten Nationen vor einer Eskalation des Konflikts. "Dies ist eine sehr gefährliche Situation", erklärte die in der Grenzregion tätige UN-Friedenstruppe Unifil am Freitag.

Nawalny-Bruder zu Bewährungsstrafe verurteilt

Wegen angeblicher Verstöße gegen Corona-Auflagen geht die russische Justiz weiter gegen Kreml-Kritiker vor. Ein Bezirksgericht in Moskau verurteilte Oleg Nawalny, den Bruder des inhaftierten Alexej Nawalny, am Freitag zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Der 38-Jährige wurde beschuldigt, im Januar zur Teilnahme an einer nicht erlaubten Demonstration für seinen Bruder aufgerufen zu haben.

Vize-Gouverneurin: Taliban nehmen mit Sarandsch erste Provinzhauptstadt ein

Den radikalislamischen Taliban ist während ihrer aktuellen Groß-Offensive in Afghanistan erstmals die Einnahme einer Provinzhauptstadt gelungen. Nach Angaben der Vize-Gouverneurin der Provinz Nimros, Roh Gul Chairsad, eroberten die Islamisten am Freitagmittag die im Südwesten Afghanistans gelegene Provinzhauptstadt Sarandsch. "Die Taliban haben die Kontrolle über den Gouverneurssitz sowie die Hauptquartiere der Polizei und der Gefängnisverwaltung übernommen", sagte Chairsad der Nachrichtenagentur AFP.

+++ Konjunkturdaten +++

KANADA

Juli Arbeitslosenquote 7,5% (Juni: 7,8%)

Juli Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,4%

Juli Beschäftigte +94.000 gg Juni

Juli Beschäftigte PROGNOSE: +165.000

Juli Stundenlöhne +0,5% gg Vorjahr

Juli Erwerbsfähige +23.800 gg Juni

Juli Erwerbsquote 65,2% (Juni: 65,2%)

USA

Lagerbestände Großhandel Juni +1,1% (PROG: +0,8%)

