Rund 30 Mrd Euro von Bund und Ländern für Wiederaufbaufonds

Für den Wiederaufbau der von der Flut betroffenen Gebiete wollen Bund und Länder rund 30 Milliarden Euro bereitstellen. Darauf einigten sich nach Spiegel-Informationen am Montag die Chefs der Staatskanzleien sowie Vertreter der Bundesregierung bei einer Schaltkonferenz, die das Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Dienstag vorbereiten sollte. Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Bericht nicht kommentieren. Das Bundesfinanzministerium erklärte, dass die Beseitigung der Schäden und der Wiederaufbau der Infrastruktur auch in den nächsten Jahren "große finanzielle Anstrengungen" erfordern.

Einigung auf sogenannte Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt

CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt haben sich auf die erste sogenannte Deutschland-Koalition verständigt. "Fakt ist, wir wollen die Deutschland-Koalition hier für Sachsen-Anhalt ins Leben rufen", sagte der CDU-Landesvorsitzende Sven Schulze am Montag in Magdeburg vor Journalisten. Die drei Parteien, deren Farben denen der Deutschlandfahne entsprechen, müssen sich den Koalitionsvertrag noch von ihren Gremien verabschieden lassen. Die nun bevorstehende Deutschland-Koalition ist auch mit Blick auf die Bundestagswahl als Modell von Interesse - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte sie als mögliches Bündnis auf Bundesebene ins Gespräch gebracht.

BDI besorgt über schwache inhaltliche Auseinandersetzung im Wahlkampf

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat bei einer Analyse der Wahlprogramme von Union, SPD, Grünen und FDP den Verlauf des Wahlkampfes kritisiert. "Die bisher schwache inhaltliche Auseinandersetzung in diesem Wahlkampf besorgt die Industrie", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor die uns internationale Zusammenarbeit, Klimawandel, Digitalisierung und die Corona-Krise stellen, ist es höchste Zeit, wegzukommen von Nebensächlichkeiten."

USA verhängen neue Sanktionen gegen Belarus

Die USA verhängen weitere Sanktionen gegen die Regierung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. US-Präsident Joe Biden werde am Montag einen entsprechenden Erlass unterzeichnen, unter anderem wegen Lukaschenkos "Angriff auf die demokratischen Bestrebungen und die Menschenrechte der belarussischen Bevölkerung", teilte das Weiße Haus in Washington mit. Auch das Nationale Olympische Komitee von Belarus sei Ziel von Sanktionen des US-Finanzministeriums.

Taliban erobern sechste Provinzhauptstadt binnen vier Tagen in Afghanistan

Die radikalislamischen Taliban haben am Montag die sechste afghanische Provinzhauptstadt binnen weniger Tage erobert. Die Miliz habe nunmehr die "volle Kontrolle" über Aibak in der nordafghanischen Provinz Samangan, sagte Vize-Gouverneur Sefatullah Samangani der Nachrichtenagentur AFP. Die Islamisten rückten laut einem Taliban-Sprecher zudem auf Masar-i-Scharif vor, den langjährigen Stützpunkt der Bundeswehr und der größten Stadt im Norden Afghanistans.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Juni revidiert auf 108,96 von 109,84

*Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Juli +0,48% (PROG: +0,48%) gg Vm

*Mexiko Verbraucherpreise Juli +0,59% (PROG: +0,56%) gg Vm

August 09, 2021 13:00 ET (17:00 GMT)