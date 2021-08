Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Produktivität wächst im zweiten Quartal um 2,3 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal 2021 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 2,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 3,2 Prozent gerechnet. Für das erste Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 4,3 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Plus von 5,4 Prozent ausgewiesen worden war.

Merkel: Bund und Länder erhöhen Druck auf Ungeimpfte

Bund und Länder erhöhen den Druck auf Ungeimpfte. Die kostenlosen Corona-Tests werden ab dem 11. Oktober abgeschafft und die Testpflicht wird ab dem 23. August verschärft. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder nach gemeinsamen Beratungen.

Merkel: Corona-Überbrückungshilfen bis Ende des Jahres verlängert

Die Bundesregierung will die Überbrückungshilfen für Unternehmen, die von den Corona-Folgen besonders betroffen sind, bis Ende des Jahres verlängern. Das erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach den Beratungen mit den Regierungschefs der Länder.

Regierung: Unterstützung für Steinkohlestandorte kann starten

Der Bund und die betroffenen Länder haben die Verwaltungsvereinbarung Steinkohle unterzeichnet. Das gab das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin bekannt. Die Verwaltungsvereinbarung tritt den Angaben zufolge mit der Unterzeichnung unmittelbar in Kraft. Damit können nun auch die Strukturhilfen an die Standorte von Steinkohlekraftwerken fließen.

Merkel: Bund und Länder einigen sich auf 30 Mrd Euro für Flughilfsfonds

Bund und Länder wollen rund 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Flutgebiete im Westen Deutschlands bereitstellen. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder geeinigt. "Das ist ein Zeichen gesamtstaatlicher Solidarität", erklärte Merkel.

Bund und Länder führen Cell-Broadcasting-System für Katastrophenwarnungen ein

Nach den Erfahrungen mit der verheerenden Flutkatastrophe führen Bund und Bundesländer das so genannte Cell Broadcasting-System zur Warnung der Bevölkerung ein. Das teilten beide Seiten nach einer Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Bundesländer mit. Demnach erarbeitet die Bundesregierung bereits eine Gesetzesgrundlage.

US-Senat verabschiedet Bidens gewaltiges Infrastrukturpaket

Der US-Senat hat dem hunderte Milliarden Dollar schweren Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden zugestimmt. Das Gesetz, das in der Kammer nur eine einfache Mehrheit benötigte, wurde auch von mehreren Republikanern unterstützt. Das vom Weißen Haus als "historisch" bezeichnete Infrastrukturpaket muss nun noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden. Dort werden längere Verhandlungen erwartet, da es in der Kammer in den Reihen von Bidens Demokraten Unstimmigkeiten über das Vorhaben gibt.

New Yorks Gouverneur Cuomo tritt nach Belästigungsvorwürfen zurück

Angesichts der Vorwürfe der sexuellen Belästigung hat der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo seinen Rücktritt angekündigt. "Ich denke, dass ich unter den gegebenen Umständen am besten helfen kann, wenn ich zur Seite trete", sagte Cuomo in einer Live-Ansprache. Sein Rücktritt werde in 14 Tagen wirksam sein.

Belarus wirft Westen Bestrebungen zum Sturz Lukaschenkos vor

Angesichts neuer internationaler Sanktionen hat die belarussische Führung westlichen Regierungen Bestrebungen zum Sturz von Machthaber Alexander Lukaschenko vorgeworfen. Der Westen wolle "einen Machtwechsel in Belarus" und untergrabe die Souveränität des Landes, erklärte das belarussische Außenministerium. Minsks westliche "Widersacher" versteckten sich hinter der "heuchlerischen" Behauptung, "Menschenrechte und Demokratie zu schützen", seien aber in Wahrheit von "kalter geopolitischer Berechnung" geleitet.

Assad bestätigt Syriens neues Kabinett

Syriens Machthaber Baschar al-Assad hat das neue Kabinett unter Regierungschef Hussein Arnus bestätigt. Assad erließ nach Angaben des Präsidialbüros ein entsprechendes Dekret. Das 29-köpfige Kabinett unterscheidet sich kaum von der Vorgängerregierung. An der Spitze der wichtigen Ministerien für Verteidigung, Außenpolitik, Inneres und Finanzen gab es keine Veränderungen. Die Ministerposten für Information, Soziales, Binnenhandel und Verbraucherschutz wurden allerdings neu besetzt.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Aug +16,2% gg Vorjahr

Brasilien Verbraucherpreise Juli +0,96% (Juni: +0,53%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Juli +8,99% (Juni: +8,35%)

