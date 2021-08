Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Rückgang der US-Rohöllagerbestände geringer als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. August verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,448 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,637 Millionen Barrel erhöht. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 0,8 Millionen Barrel ebenfalls eine Abnahme registriert worden.

Inflation in den USA bleibt im Juli hoch

Die Inflation in den USA ist im Juli hoch geblieben. Die jährliche Inflationsrate verharrte bei 5,4 Prozent, während die wirtschaftliche Erholung an Fahrt gewann. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte mit einer Rate von 5,3 Prozent gerechnet. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten mit einem solchen Anstieg gerechnet. Ökonomen und Börsianer betrachten die Zahlen als einen weiteren Anhaltspunkt, um den Zeitpunkt abzuschätzen, an dem die Fed mit der Straffung der Geldpolitik beginnen wird.

US-Realeinkommen sinken im Juli erneut

Die Realeinkommen in den USA sind im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gesunken. Im Juni war ein Rückgang um 0,5 Prozent verzeichnet worden. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug nach den Angaben des US-Arbeitsministeriums im Juli saison- und inflationsbereinigt 390,35 US-Dollar nach 390,79 Dollar im Vormonat.

Fed/George befürwortet Beendigung der Anleihekäufe

Nach Einschätzung der Präsidentin der Kansas City Federal Reserve ist es an der Zeit, das Anleihenkaufprogramm der US-Notenbank zu beenden. "Mit dem beginnenden Aufschwung muss ein Übergang von der außerordentlichen geldpolitischen Akkommodation zu neutraleren Rahmenbedingungen erfolgen", sagte Esther George in einer Rede auf einer virtuellen Konferenz, die von der National Association of Business Economics gesponsert wurde. "Es ist an der Zeit, die Rahmenbedingungen zurückzusetzen."

US-Senat stimmt Billionen-Haushalt mit Mehrheit der Demokraten zu

Der US-Senat hat mit knapper Mehrheit einen Haushaltsplan angenommen, der zusätzliche Investitionen ins Gesundheitssystem, ins Bildungssystem und in den Kampf gegen den Klimawandel ermöglicht. Für den Haushalt stimmten 50 Senatoren, dagegen 49. Der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer twitterte nach der Abstimmung, durch die Abstimmung würden "historische Investitionen" ermöglicht.

Biden kündigt Demokratiegipfel im Dezember an

US-Präsident Joe Biden hat zu einem internationalen Demokratiegipfel am 9. und 10. Dezember eingeladen. Das virtuelle Treffen von Staats- und Regierungschefs, von Vertretern der Zivilgesellschaft und aus dem Privatsektor solle "Verpflichtungen und Initiativen zu drei Hauptthemen anregen: Verteidigung gegen Autoritarismus, Bekämpfung von Korruption und die Förderung der Achtung der Menschenrechte", teilte das Weiße Haus mit. Im folgenden Jahr sollen sich die Teilnehmer erneut treffen, um "Fortschritte bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aufzuzeigen".

USA fordern von OPEC Erhöhung Ölproduktion wegen Covid-19-Erholung

Das Weiße Haus fordert eine Erhöhung der Ölproduktion durch die OPEC. Die jüngsten geplanten Erhöhungen seien angesichts der wirtschaftlichen Erholung in vielen Ländern weltweit von der Corona-Pandemie nicht ausreichend. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, teilte mit, die jüngst von der OPEC geplanten Produktionssteigerungen würden die von der OPEC und ihren ölproduzierenden Verbündeten während der Pandemie vorgenommenen "Produktionskürzungen nicht vollständig ausgleichen".

Hofreiter macht Union und SPD für Streik bei der Bahn verantwortlich

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, hat der amtierenden Regierungskoalition vorgeworfen, mit dem Tarifeinheitsgesetz den Streik bei der Deutschen Bahn AG provoziert zu haben. "Dieser Streik ist nicht zuletzt ein Ergebnis des unsäglichen Tarifeinheitsgesetzes von Union und SPD, das die Konkurrenz der beiden Bahngewerkschaften ohne Not verschärft hat und ein Nebeneinander verschiedener Tarifverträge erschwert", sagte Hofreiter dem Handelsblatt.

Seehofer setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus

Deutschland setzt vorerst alle Abschiebungen nach Afghanistan aus, weil das Land angesichts des Vormarsches der radikalislamischen Taliban zu unsicher für die Rückkehrer geworden ist. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe angesichts der "aktuellen Entwicklungen der Sicherheitslage" die Entscheidung zur Aussetzung getroffen, erklärte sein Sprecher in Berlin. Nach Angaben des Ministeriums leben derzeit knapp 30.000 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland.

Neue Anklage gegen Nawalny mit drohender Gefängnisstrafe

Gegen den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in Russland eine neue Anklage erhoben worden, die seine Gefängnisstrafe deutlich verlängern könnte. Nawalny werde die Gründung einer rechtswidrigen Organisation vorgeworfen, erklärte das für schwere Straftaten zuständige Ermittlungskomitee. Im Falle einer Verurteilung wegen der neuen Vorwürfe drohen Nawalny drei Jahre Gefängnis.

USA müssen diplomatische Präsenz in Belarus verringern

Die Regierung in Belarus hat die USA angewiesen, ihre diplomatische Präsenz in dem Land zu verringern. Wie das Außenministerium in Minsk mitteilte, soll das Personal der US-Botschaft in Minsk bis zum 1. September auf fünf Mitarbeiter reduziert werden. Die belarussische Regierung reagierte damit auf neue US-Sanktionen gegen das Land, Außenamtssprecher Anatoli Glas prangerte in einer Erklärung "offen feindselige Handlungen" Washingtons an.

Brasilien Einzelhandelsumsatz Juni -1,7% gg Vm; +6,3% gg Vj

