Deutsche HVPI-Inflation steigt im August auf 3,4 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im August wie erwartet zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 3,4 (Juli: 3,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 3,4 Prozent prognostiziert.

GDL kündigt neuen Streik ab Donnerstag im Personenverkehr an

Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn einen neuen, längeren Streik angekündigt als bisher. Wie GDL-Chef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt am Main sagte, beginnen die Arbeitskampfmaßnahmen am Mittwoch um 17.00 Uhr im Güterverkehr und im Personenverkehr am Donnerstag um 02.00 Uhr morgens. Enden sollen die Streiks am Dienstag kommender Woche um 02.00 Uhr früh.

Laschet will Abwärtstrend im Wahlkampf-Endspurt umkehre

Nach seinem wochenlangen Sinkflug in den Umfragen will Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wieder in die Offensive kommen. Im CDU-Präsidium kündigte Laschet nach AFP-Informationen am Montag ein 100-Tage-Programm für eine unionsgeführte Bundesregierung an. Zudem wolle er weitere CDU-Persönlichkeiten präsentieren, die in der Öffentlichkeit bestimmte Themenbereiche repräsentieren sollten. Das Rennen sei knapp, warnte Laschet laut Teilnehmern. Die Partei müsse nun kämpfen.

Laschet will Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) will beim Thema Klimaschutz in die Offensive kommen. Die CDU-Gremien verabschiedeten am Montag einen 15-Punkte-Plan, der einen massiv beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energie zum Ziel hat. Kernpunkt des Papiers sind neue Anreize etwa zur Installation von Solaranlagen auf Dächern sowie die Beseitigung bürokratischer Hürden für den Bau und Ausbau von Ökostromanlagen.

Regierung will Beschäftigung der Offshore-Wind-Branche sichern

Wirtschafts-Staatssekretär Andreas Feicht hat Vertreterinnen und Vertreter der Offshore-Branchenverbände und Unternehmen zu einem virtuellen Runden Tisch empfangen. Mit der Zielerhöhung von 15 auf 20 Gigawatt im Jahr 2030 und dem Langfristziel von 40 Gigawatt bis 2040 habe die Branche eine sehr gute mittelfristige Perspektive in Deutschland, erklärte er. "Es geht jetzt darum sicherzustellen, dass die Unternehmen bis zum Start der nächsten Bauwelle in Nord- und Ostsee ihre Kompetenzen sichern und stärken." Darüber spreche er mit Herstellern, Zulieferern, Betreibern, Vertretern von Häfen und Übertragungsnetzbetreibern.

Bitkom-Präsident fordert Föderalismusreform für Digitalisierung

Der Präsident des IT-Verbands Bitkom, Achim Berg, hat mehr Kompetenzen für den Bund gefordert, um bei der Digitalisierung schneller voranzukommen. "Die neue Bundesregierung sollte eine Staatsstrukturreform anschieben, um Handlungsfähigkeit wiederherzustellen", sagte Berg dem Handelsblatt. Bestimmte Themen in Verwaltung und Bildung müssten auch mal "Top-down" entschieden und umgesetzt werden. "Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Prozesse 16 Mal entwickelt werden und der Bund nicht eingreifen kann, wenn etwas nicht läuft." Der Digitalpakt Schule sei ein Beispiel dafür. "Größte Baustelle" sei aber die öffentliche Verwaltung.

IS-Miliz reklamiert Raketenangriff auf Kabuler Flughafen für sich

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Raketenangriff auf den Kabuler Flughafen für sich reklamiert. "Soldaten des Kalifats" hätten den internationalen Flughafen der afghanischen Hauptstadt mit sechs Raketen angegriffen, erklärte die IS-Miliz am Montag. Am Morgen waren mehrere Raketen auf den Flughafen abgefeuert worden, nach Angaben der radikalislamischen Taliban wurden die Geschosse jedoch vom Raketenabwehrsystem am Flughafen zerstört.

EU will mit Hilfen für afghanische Nachbarländer große Migrationsbewegung abwenden

Mit mehr finanziellen Hilfen für die Nachbarstaaten Afghanistans sowie potenzielle Transitländer will die EU eine große Fluchtbewegung aus dem Land in Richtung Europa abwenden. Die EU sei entschlossen, eine neuerliche "unkontrollierte und großangelegte illegale" Einwanderung nach Europa zu verhindern, heißt es in einem Entwurf für das EU-Innenministertreffen am Dienstag, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Vorgesehen sind auch Sicherheitsüberprüfungen von evakuierten Afghanen.

Maas sagt Afghanistans Nachbarländern 500 Mio EUR für Flüchtlingshilfe zu

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat weitere Soforthilfen in Millionenhöhe für Geflüchtete aus Afghanistan zugesagt. Zusätzlich zu den bereits zur Verfügung gestellten 100 Millionen Euro für Hilfsorganisationen, die Geflüchtete in den Nachbarländern unterstützen, sollen weitere 500 Millionen Euro an die betroffenen Nachbarstaaten gehen, sagte Maas am Montag auf einer Pressekonferenz mit seinem tadschikischen Kollegen Sirojiddin Muhriddin in der Hauptstadt Duschanbe.

Merkel lobt Einsatz der Bundeswehr in Kabul als "heldenhaft"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Evakuierungs-Einsatz der Bundeswehr-Soldaten am Flughafen von Kabul gewürdigt. Das Engagement der deutschen Soldatinnen und Soldaten dort sei "heldenhaft" gewesen, sagte Merkel am Montag in der CDU-Präsidiumssitzung, wie die Nachrichtenagentur AFP von Teilnehmern erfuhr. Die Kanzlerin sprach demnach von einer "bedrückenden Lage" in dem Land nach der Nachtübernahme durch die radikalislamischen Taliban.

Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert Stärkung der Tarifbindung

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat von der Politik konkrete Maßnahmen für eine Stärkung der Tarifbindung gefordert. "Es ist erschreckend, dass nur noch die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland auf den Schutz durch Tarifverträge vertrauen kann", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Montag. Verdi will deshalb in den laufenden Tarifverhandlungen die Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit der ausgehandelten Tarifverträge bei den zuständigen Arbeitsministerien erreichen.

IAA soll Mobilitätsformen verknüpfen - Klimaneutralität im Fokus

Mit neuem Konzept und Inhalten startet in München kommende Woche die Internationale Automobilausstellung (IAA). Die großen Themen Elektromobilität, Digitalisierung, individuelle Mobilität und Klimaschutz hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Ausrichter gesetzt: "Keine andere Veranstaltung auf der ganzen Welt bringt die verschiedenen Mobilitätsformen so eng zusammen", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller während einer Pressekonferenz.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Index ausstehende Hausverkäufe Juli -1,8% gg Vm auf 110,7 - NAR

US/Index ausstehende Hausverkäufe Juli -8,5% gg Vorjahr - NAR

EZB: APP- und PEPP-Anleihebestände Vorwoche +13,845 (+20,713) Mrd Euro

EZB: PEPP-Anleihebestände Vorwoche +11,547 (+16,588) Mrd Euro

EZB: APP-Anleihebestand Vorwoche gesamt +2,298 (+4,125) Mrd Euro

EZB: APP-Bestand öff. Anleihen Vorwoche +2,595 (+3,075) Mrd Euro

EZB: APP-Bestand Unternehmensanleihen Vorwoche +0,907 (+0,924) Mrd Euro

EZB: APP-Bestand Covered Bonds Vorwoche +0,300 (+0,344) Mrd Euro

EZB: APP-Bestand ABS Vorwoche -1,504 (-0,218) Mrd Euro

