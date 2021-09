Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe kräftig gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 28. August kräftig abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 14.000 auf 340.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit der Woche zum 14. März 2020. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 345.000 vorhergesagt.

US-Produktivität steigt im zweiten Quartal um 2,1 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 2,4 Prozent erwartet, nachdem bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 2,3 Prozent ausgewiesen worden war.

Defizit in der US-Handelsbilanz gesunken

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juli stärker als erwartet gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 70,05 Milliarden Dollar nach revidiert 73,23 (vorläufig: 75,75) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 70,90 Milliarden Dollar gerechnet.

Auftragseingang der US-Industrie im Juli gestiegen

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juli um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 1,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte.

Italienische Polizei durchsucht von China gekaufte Drohnen-Fabrik

Die italienische Polizei hat eine auf die Produktion von Militär-Drohnen spezialisierte Firma durchsucht, die offenbar von chinesischen Staatsfirmen aufgekauft worden war. Wie die Polizei mitteilte, fand die Staatsanwaltschaft im nordöstlichen Pordenone heraus, dass eine in Hongkong ansässige Firma 2018 drei Viertel der Anteile der italienischen Firma zu einem deutlich überhöhten Preis erwarb. Die Drohnen-Fabrik hatte Verträge mit dem Verteidigungsministerium in Rom.

Rumänischer Regierungschef entlässt überraschend den Justizminister

Der rumänische Ministerpräsident Florin Citu hat überraschend Justizminister Stelian Ion entlassen und damit eine Koalitionskrise ausgelöst. Der liberale Regierungschef, der in Bukarest an der Spitze einer Mitte-Rechts-Koalition steht, bat Staatspräsident Klaus Iohannis am Mittwochabend um die Entlassung des Ministers. Er warf dem Justizminister mangelnden "Modernisierungswillen" vor. Ion gehört der Partei USR-Plus an.

Präsidentschaftswahl in Bulgarien für 14. November angesetzt

Bulgarien wird am 14. November Präsidentschaftswahlen abhalten. Das Parlament des Balkanstaats legte den Termin fest. Scheitern die derzeit mit der Regierungsbildung beauftragten Sozialisten daran, eine stabile Regierungskoalition zusammenzustellen, könnten die Bulgaren an diesem Tag zudem dazu aufgerufen sein, zum dritten Mal binnen eines Jahres ihr Parlament neu zu wählen.

China plant neue Börse in Peking

China plant nach den Worten von Präsident Xi Jinping eine Börse in der Hauptstadt Peking. Der neue Handelsplatz werde vor allem die "innovative Entwicklung" kleiner und mittlerer Unternehmen unterstützen, sagte der Staatschef in einer Rede bei einer Handelsmesse. Zu Details, etwa Start und Umfang der Pekinger Börse, äußerte er sich nicht.

China verbietet Reality-Talentshows

China hat Reality-Talentshows verboten und Medien dazu angehalten, eine maskulinere Repräsentation von Männern zu fördern. "Sendeanstalten dürfen keine Formate mit der Schaffung mutmaßlicher Heldenfiguren sowie keine Varieté- und Reality-Shows zeigen", erklärte die staatliche Regulierungsbehörde. Sie wies die Sender an, sich gegen "abnormale Ästhetik" wie "verweichlichte" Männer sowie gegen "vulgäre Influencer", aufgeblasene Gagen und "verkommene Moral" von Künstlern zu wehren.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Industrieproduktion Juli +1,2% gg Vorjahr - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Juli -1,3% gg Vormonat - IBGE

