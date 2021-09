Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bahn: Ab Dienstag wieder normaler Fahrplan

Ab Dienstagmorgen soll nach dem fünftägigen Streik der Zugbetrieb im Bahnverkehr wieder weitgehend normal sein, erwartet die Deutsche Bahn AG. Die Züge würden zu ihrem Startbahnhof überführt und Mitarbeiter machten sich auf den Weg, damit sie Dienstagfrüh am richtigen Ort ihre Züge übernehmen könnten. Die Deutsche Bahn erwartet, dass die Züge im Fernverkehr am Dienstag wieder überwiegend nach normalem Fahrplan fahren werden.

SPD-Chef sieht "Angstbeißerei" gegen Koalition mit Linker

Die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben sich Koalitionsgespräche mit der Linken nach einem SPD-Wahlsieg offen gehalten und der Union eine Angstkampagne vorgeworfen. "Wir werden uns von Angstbeißerei nicht in eine Ecke treiben lassen, mit wem wir jetzt reden", sagte Walter-Borjans. "Das ist der Schritt nach der Wahl."

Stabilisierungsfonds macht fast 26 Millionen Euro Verlust

Der im Zuge der Coronavirus-Pandemie errichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 25,9 Millionen Euro und einer Bilanzsumme von 40,7 Milliarden Euro abgeschlossen. Das gab die Deutsche Finanzagentur in Frankfurt bekannt.

Bund fördert Entwicklung und Herstellung von Corona-Arzneimitteln

Die Bundesregierung stellt 150 Millionen Euro für sechs Projekte zur Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln gegen die Corona-Infektion bereit. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek warnte, die Delta-Variante des Virus mache deutlich, man müsse auch in Zukunft damit rechnen, dass Menschen immer wieder an Covid-19 erkranken werden.

ZEW: EZB-Vertreter hoch verschuldeter Länder wollen mehr Anleihekäufe

Die Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) sollen ihre geldpolitischen Entscheidungen stets an den Notwendigkeiten des Euroraums als Ganzes ausrichten. Gleichwohl gibt es unter Beobachtern schon länger den Eindruck, dass auch die Interessen des Herkunftslands des jeweiligen Mitglieds eine Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen.

VW-Chef: Übergang zu Elektro-Mobilität durch Diesel-Subventionen verlangsamt

Der Übergang zur elektronischen Mobilität ist laut dem Vorstandschef von Volkswagen, Herbert Diess, durch Subventionen für Diesel verlangsamt worden. Werde der Preis von Diesel durch Steuervorteile künstlich niedrig gehalten, "wird sich niemand ein Elektroauto kaufen", sagte Diess der AFP. Mit der Geschwindigkeit der Transformation im eigenen Konzern zeigte sich Diess jedoch zufrieden. "Ich bezweifle wirklich, dass jemand schneller sein könnte als wir", sagte der VW-Chef weiter.

Letztes Rohr von Pipeline Nord Stream 2 verschweißt

Bei der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist nach Angaben der Betreiberfirma das letzte Rohr der beiden Stränge verschweißt worden. Wie die Nord Stream 2 AG am Montag mitteilte, soll das Rohr nun in deutschen Gewässern auf den Meeresboden herabgelassen werden. Ziel ist es demnach, die deutsch-russische Gas-Pipeline noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen zu können.

Bundeswirtschaftsministerium will deutsche Raumfahrtindustrie stärken

Das Bundeswirtschaftsministerium will die deutsche Raumfahrtindustrie insbesondere in der Entwicklung und Nutzung von Kleinsatelliten stärken. "Kleinsatelliten sind Trendsetter, ihnen gehört die Zukunft", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag. Das Bundeswirtschaftsministerium plane deshalb eine "New-Space-Kleinsatelliten-Initiative".

E-Book-Umsätze während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen

Die Umsätze mit E-Books sind während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag in Frankfurt am Main mitteilte, betrug die Zunahme im Zeitraum von Januar bis Juni 9,6 Prozent verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der verkauften Exemplare stieg um 8,3 Prozent auf 20,3 Millionen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2021 13:00 ET (17:00 GMT)