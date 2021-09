Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel lobt Autoindustrie und mahnt zur Technologieoffenheit

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht die Automobilindustrie als Teil der Lösung hin zur geplanten Klimaneutralität. Auf der IAA Mobility in München lobte Merkel das wachsende Angebot an E-Autos und die von der Industrie bis 2025 geplanten 150 Milliarden Euro an Investitionen in die E-Mobilität. Gleichzeitig mahnte sie den Sektor aber zur Technologieoffenheit.

Berliner Senat will Länderöffnungsklausel für Mietenregulierung

Nach dem Scheitern des Berliner Mietendeckels vor dem Bundesverfassungsgericht will die rot-rot-grüne Landesregierung nun mithilfe einer Bundesratsinitiative die Einführung eines Mietendeckels ermöglichen. Ein Antrag für eine solche Initiative zur Schaffung einer Länderöffnungsklausel zur Mietenregulierung wurde am Dienstag beschlossen, wie der Senat nach seiner Sitzung mitteilte.

Bundestag billigt Fluthilfefonds und Änderungen im Infektionsschutzgesetz

Der Bundestag hat die Einrichtung eines Fluthilfefonds von bis zu 30 Milliarden Euro für die vom Hochwasser betroffenen Gebiete beschlossen. Wie Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau bekanntgab, stimmten die Koalitionsfraktionen, FDP, Linke und Grüne für den Gesetzentwurf.

Bundestag billigt Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler

Der Bundestag hat die am Vorabend im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat erzielte Einigung auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/27 gebilligt.

EU-Kommission macht Weg frei für grüne Anleihen

Die EU-Kommission hat den Weg für die Ausgabe von eigenen grünen Anleihen frei gemacht. Die Bonds in einem Umfang von bis zu 250 Milliarden Euro sollen "Energieeffizienz, umweltfreundlichen Verkehr und saubere Energie finanzieren", sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn am Dienstag in Brüssel. Die EU-Kommission kündigte an, ab Oktober die grünen Bonds auszugeben, "wenn die Marktbedingungen geeignet sind".

EZB fährt Anleihekäufe in Vorwoche wieder hoch

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihebestände in der Woche zum 3. September 2021 wieder deutlicher als zuvor ausgeweitet. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) nahmen die Bestände unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP um rund 17 (zuvor: 12) Milliarden Euro zu und die APP-Bestände um 6 (2) Milliarden Euro.

Bundesumweltministerium fördert grüne Stahlherstellung von Arcelormittal

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat dem Stahlwerk von Arcelormittal Hamburg GmbH eine Förderung ihres Projekts zur Herstellung von klimaneutralem, grünem Stahl in Aussicht gestellt. Die Bundesregierung sagte dem Unternehmen für den geplanten Einsatz von Wasserstoff für die Direktreduktion von Eisenerz rund 55 Millionen Euro aus dem Förderprogramm zur Dekarbonisierung in der Industrie zu. Mit dem Projekt leiste Arcelormittal einen wesentlichen Beitrag zur Umstellung der Stahlindustrie auf klimaneutrale Produktionsverfahren sowie zum Markthochlauf für Wasserstoff, erklärte das Ministerium.

Ministerium: EU-Kommission genehmigt Förderung für saubere Busse

Die Europäische Kommission hat grünes Licht gegeben für die staatliche Förderung von umweltfreundlichen Stadtbussen. Das Bundesverkehrsministerium erklärte, dass damit eine Förderung in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro bis 2025 für die Umstellung der Busflotten, das Umrüsten der Betriebshöfe und Machbarkeitsstudien starten kann.

IW: EZB-Politik nutzte Besitzern von Immobilien und Betriebsvermögen

Die massiven Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Jahren 2015 bis 2019 haben nach Erkenntnissen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unterschiedliche Auswirkungen für verschiedene Anlageklassen gehabt. In einer im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen angefertigten Studie kommen die Ökonomen zu dem Ergebnis, dass Erwerber fremdgenutzter Immobilien oder von Betriebsvermögen (GmbH-Anteile, Aktien) durch die Lockerung der Geldpolitik profitiert haben, ärmere Haushalte mit normalen Bankeinlagen oder Versicherungsverträgen bzw. "späte" Erwerber von Immobilien dagegen negativ betroffen waren.

Griechische Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 3,4 Prozent

Die griechische Wirtschaft hat im zweiten Quartal ihr kräftiges Wachstum fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das BIP um 16,2 Prozent höher.

Taliban stellen erste Regierungsmitglieder vor

radikalislamischen Taliban haben drei Wochen nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan erste Mitglieder ihrer Regierung vorgestellt. Mullah Mohammed Hassan Achund werde an der Spitze der neuen Regierung stehen, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Dienstag in Kabul. Taliban-Mitbegründer Abdul Ghani Baradar werde sein Stellvertreter.

*US/Conference Board Index für Beschäftigungstrend Juli revidiert auf 109,89 von 109,80

