Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Opec: Weltweite Ölnachfrage übersteigt 2022 Niveau vor Pandemie

Die weltweite Nachfrage nach Öl wird im nächsten Jahr das Niveau vor der Pandemie übersteigen, erwartet die Opec, da sich die Impfraten verbessern und das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Umgang der Regierungen mit der Gesundheitskrise zunimmt. In ihrem Marktbericht hob die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ihre Prognose für die weltweite Ölnachfrage im Jahr 2022 um knapp 1 Million Barrel pro Tag auf 100,8 Millionen Barrel pro Tag an, was über dem Nachfrageniveau von 2019 von 100,3 Millionen Barrel liegt.

Laschet will mit Sofortprogramm bei der Wahl punkten

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat sich bei der Vorstellung des "Sofortprogramms" für die ersten 100 Tage seiner angestrebten Kanzlerschaft kampfbereit gezeigt und erneut den in den Umfragen führenden SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz attackiert. "Es wird eine Richtungsentscheidung werden", sagte Laschet bei einer Pressekonferenz in Berlin. Man würde mit SPD, Linken und Grünen "eine andere Republik bekommen", warnte der CDU-Vorsitzende. Nicht die Umfragen zählten - "die Wählerinnen und Wähler gehen am 26. September spätestens ins Wahllokal und stimmen dann ab."

Esken: Investitionen wichtiger als schwarze Null

SPD-Chefin Saskia Esken gibt der Politik der schwarzen Null keine Priorität in einer SPD-geführten Bundesregierung. Vorrang würden höhere Investitionen statt ein ausgeglichener Bundeshaushalt haben. Auch deutet Esken die jüngsten Angriffe der Union auf SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und auf ihre Person als "Ausweis einer Union in Panik, die inhaltlich entkernt ist, die keinen Plan hat und keinen Kompass für dieses Land". Deshalb sei es an der Zeit, dass die Union in die Opposition gehe.

DIHK fordert umfassende Steuerreform für Unternehmen

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) fordert von der nächsten Bundesregierung eine niedrigere Steuerbelastung, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu erhöhen. In einem Maßnahmenkatalog, der dem Handelsblatt vorliegt, schlägt der DIHK nun einen Plan für eine grundsätzliche Reform vor.

Deutschland sagt bei UN-Geberkonferenz 100 Millionen Euro für Afghanistan zu

Deutschland hat bei einer Unterstützer-Konferenz für Afghanistan 100 Millionen Euro Hilfe zugesagt. Es gehe zunächst um humanitäre Hilfe für das Krisenland und die Region, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bei der UN-Geberkonferenz in Genf. Zuvor hatte der Minister bereits angekündigt, dass jegliche Unterstützung für das Land nicht über "reine Nothilfe" für die Bevölkerung hinaus gehen werde.

Pflegeunternehmen klagen in Karlsruhe gegen Pflicht zu Zahlung von Tariflöhnen

Mehrere Pflegeunternehmen ziehen gegen die Pflicht zur Zahlung von Tariflöhnen vor das Bundesverfassungsgericht. Verbandsmitglieder hätten gegen die Regelungen im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung Beschwerde in Karlsruhe eingelegt, teilten der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), der bpa-Arbeitgeberverband und der Verband deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB) mit. Die Verbände unterstützten die Beschwerde "ausdrücklich".

Bennett besucht als erster israelischer Regierungschef seit 2011 Ägypten

Als erster israelischer Regierungschef seit 2011 besucht Naftali Bennett Ägypten. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Bennett wollten noch im Laufe des Tages im Badeort Scharm-el-Scheich über die "Bemühungen zur Wiederbelebung des Friedensprozesses" zwischen Israelis und Palästinensern" sprechen, kündigte Ägyptens Regierungssprecher Bassam Radi an.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Lagerbestände Großhandel Juli +0,6% (PROG: +0,6%)

DJG/DJN/AFP/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2021 13:08 ET (17:08 GMT)